подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Азия
  • Пассажиры садятся в самолёт, который не взлетает: на Тайване запустили "фейковые полёты"
02 июля 2020, четверг, 23:52 163
Азия 2020-07-03T00:00:02+03:00
Українські Новини
Пассажиры садятся в самолёт, который не взлетает: на Тайване запустили "фейковые полёты"

Пассажиры садятся в самолёт, который не взлетает: на Тайване запустили "фейковые полёты"

Надежда Комендантова
Авиаперелет, Тайвань, Авиасообщение, Полет, Авиаперелеты

В то время, как уже 5 стран открыли свои границы для украинских туристов, из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение по всему миру приостановилось, аэропорт "Суншань" в Тайбэе (Тайвань) запустил акцию с "фейковыми полётами" для пассажиров.

Как пишет tjournal, "Суншань" в середине июня разместил в своём Facebook анонс мероприятия и предложил желающим подать заявку на участие — всего их было около 7 тысяч. Затем сотрудники аэропорта выбрали 90 случайных участников, которые могли пригласить ещё по одному человеку в "поездку". Для них организовали три рейса, первый из которых "стартовал" 2 июля.

Как пишет издание, участники акции прошли паспортный контроль, получили билеты, прошли через службы контроля и досмотра, после чего сели на борт. Затем они высадились и снова прошли паспортный контроль.

Посадка пассажиров Видео аэропорта "Суншань", Facebook

Пассажиры рассказали, что соскучились по поездкам за рубеж и надеятся на скорое открытие границ. Untied News передаёт, что некоторые из них взяли в аэропорт чемоданы, чтобы полнее погрузиться в "путешествие".

Акция организована совместно с двумя авиакомпаниями: China Airlines и EVA Air. Как отмечает Reuters, для аэропорта и авиакомпаний такая акция — возможность наглядно продемонстрировать и рассказать, какие меры они применяют, чтобы бороться с коронавирусом.

В Тайване за всё время распространения Covid-19 зафиксирован 448 случаев Covid-19, семь человек умерли от инфекции. Границы остаются закрытыми для иностранцев с середины марта, но власти страны уже обсуждают возможное смягчение ограничений.

Как сообщали Українські Новини, на Тайване зафиксировали первую смерть от коронавируса зафикировали еще 16 февраля.

Тем временем, ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля.

Больше новостей о: Авиаперелет Тайвань Авиасообщение Полет Авиаперелеты

Кличко повернул карантин вспять, наши начали летат...
Тайвань отменил уголовную ответственность за супру...
Отпуск 2020. Какие страны уже открыли свои границы...
В Британии приговорили к двум годам женщину, котор...
Отставку Смолия Рада рассмотрит в пятницу на внеочередном заседании, - Арахамия
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много пострадавших
Новости
Фейковые полёты. Скриншот видео
Пассажиры садятся в самолёт, который не взлетает: на Тайване запустили "фейковые полёты" 23:52
Украина будет представителем в переговорах с Ираном насчет сбитого самолета МАУ 23:23
Офицер СБУ задержан за вымогательство четверти миллиона долларов с бизнесмена 22:55
ДТП в Польше. Фото: tvn24.pl
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много пострадавших 22:27
На Донбассе боевики обстреляли позиции сил ООС и ранили военного 21:55
больше новостей
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
В Украине запустили автоматическое назначение пенсии. Для кого эта услуга 05:30 Инфографика
больше новостей
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
Рабочие харьковского "Электротяжмаша" снова обращаются к Зеленскому за помощью 08:54
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
больше новостей
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok