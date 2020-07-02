Пассажиры садятся в самолёт, который не взлетает: на Тайване запустили "фейковые полёты"

В то время, как уже 5 стран открыли свои границы для украинских туристов, из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение по всему миру приостановилось, аэропорт "Суншань" в Тайбэе (Тайвань) запустил акцию с "фейковыми полётами" для пассажиров.

Как пишет tjournal, "Суншань" в середине июня разместил в своём Facebook анонс мероприятия и предложил желающим подать заявку на участие — всего их было около 7 тысяч. Затем сотрудники аэропорта выбрали 90 случайных участников, которые могли пригласить ещё по одному человеку в "поездку". Для них организовали три рейса, первый из которых "стартовал" 2 июля.

Как пишет издание, участники акции прошли паспортный контроль, получили билеты, прошли через службы контроля и досмотра, после чего сели на борт. Затем они высадились и снова прошли паспортный контроль.

Посадка пассажиров Видео аэропорта "Суншань", Facebook

Пассажиры рассказали, что соскучились по поездкам за рубеж и надеятся на скорое открытие границ. Untied News передаёт, что некоторые из них взяли в аэропорт чемоданы, чтобы полнее погрузиться в "путешествие".

Акция организована совместно с двумя авиакомпаниями: China Airlines и EVA Air. Как отмечает Reuters, для аэропорта и авиакомпаний такая акция — возможность наглядно продемонстрировать и рассказать, какие меры они применяют, чтобы бороться с коронавирусом.

В Тайване за всё время распространения Covid-19 зафиксирован 448 случаев Covid-19, семь человек умерли от инфекции. Границы остаются закрытыми для иностранцев с середины марта, но власти страны уже обсуждают возможное смягчение ограничений.

Как сообщали Українські Новини, на Тайване зафиксировали первую смерть от коронавируса зафикировали еще 16 февраля.

Тем временем, ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля.