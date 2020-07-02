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02 июля 2020, четверг, 20:40 3245
Общество 2020-07-02T20:40:01+03:00
Українські Новини
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система

Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система

Валерия Драгомирова
Киев, Метро, Киевский метрополитен, оплата проезда, АСОП
Метро. Фото: 44.ua
Метро. Фото: 44.ua

КП "Киевский метрополитен" заплатит КП "Главный информационно-вычислительный центр" (КП "ГИВЦ") 84,5 млн гривен за услуги оператора Автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСОП). Об этом стало известно из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, пишет "Киеввласть".

КП "ГИВЦ", по договору, должно подключить КП "Киевский метрополитен" к АСОП и до конца 2020 года обеспечивать: функционирование всех элементов системы, техподдержку, сохранение информации, учет пассажироперевозок, взаиморасчетов, ведение реестра носителей электронного билета, регистрацию электронных билетов льготных категорий граждан.

При этом, "ГИВЦ" уже подключал столичную подземку к АСОП в конце 2018 года и даже обслуживал ее (стоимость этих услуг от киевлян скрывается). Примечательно, что эта система работает исключительно с пользователями электронного билета, доля которых в общем пассажиропотоке столичной подземки за 2019 год не достигла и 3%, а в первом квартале 2020 года составила всего около 12%. Учитывая, что столичные власти уже заявили о возможном переносе полноценного запуска "единого электронного билета" на начало 2021 года, киевляне еще не мало заплатят за пользование продуктом сомнительной эффективности.

Закупку провели без конкурса, по переговорной процедуре. В обосновании переговорной процедуры отмечается, что нынешняя закупка осуществляется для учета с помощью электронного билета платных и льготных категорий пассажиров киевского метро и получения компенсации из бюджета Киева за перевозку льготников.

Как сообщали Українські Новини, Киев готов отложить введение единого е-билета до 2021

Кроме того, скоро уже ровно 4 года как Кличко обещает запустить метро на Троещину

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