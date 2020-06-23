подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 июня 2020, вторник, 10:54 500
Транспорт 2020-06-23T11:00:02+03:00
Українські Новини
SkyUp для компенсации средств за неиспользованные билеты понадобится до 6 месяцев

SkyUp для компенсации средств за неиспользованные билеты понадобится до 6 месяцев

Елена Литвин
Карантин, авиарейсы, SkyUp Airlines, Авиакомпания, Компенсация стоимости проезда
SkyUp. Фото: аэропорт
SkyUp. Фото: аэропорт "Киев" им. Сикорского

В то время как МАУ закрыла продажу части билетов до 1 августа, авиакомпания SkyUp констатирует, что на рассмотрение заявки и выплату средств за неиспользованный из-за карантина билет понадобится от 3 до 6 месяцев.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Если рейс был отменен из-за карантина или может быть отменен из-за отсутствия разрешения со стороны страны назначения на въезд граждан Украины, пассажир имеет право на возврат средств за неиспользованные билеты согласно тарифу", - сказано в нем.

На данный момент авиакомпания компенсировала 13 186 евро и 1,882 млн гривен пассажирам за неиспользованные из-за карантина билеты.

"С марта мы получили 286 тыс. обращений о компенсации за неиспользованные из-за запрета полетов билеты", - отметили в SkyUp.

Отмечается, что пассажирам доступны 3 вида компенсации: перенос даты невыполненного перелета без дополнительных доплат, промокод в виде 120% стоимости неиспользованного билета, возмещение билета согласно условиям тарифа.

Согласно сообщению, с начала карантина служба поддержки работала в перегруженном режиме, поскольку ежедневно поступало около 13 тыс. обращений.

В связи с этим SkyUp намерен внедрить систему автоматизации обработки обращений.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июня в рамках ослабления карантина Украина возобновила международные авиаперевозки.

МИД провел мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.

Больше новостей о: Карантин авиарейсы SkyUp Airlines Авиакомпания Компенсация стоимости проезда

На поездки депутатов по Украине в 2018 из госбюдже...
Шарий завоевывает улицу, ВНО отменяют, футбол ожив...
Wizz Air будет выполнять рейсы в Чехию из двух гор...
В Украине за сутки вдвое выросла смертность от кор...
В Украине за сутки вдвое выросла смертность от коронавируса
Взрыв на Позняках: нашли тело пятого погибшего
Новости
Байден просил у Порошенко не дать Гройсману уволить предправления "Нефтегаза" Коболева, – записи Деркача 10:59
SkyUp для компенсации средств за неиспользованные билеты понадобится до 6 месяцев 10:54
Доллар продолжает падать, а евро подорожал. Курс валют на 23 июня 10:54
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Били молотком по спине. В Житомире и Черкассах избили представителей "Партии Шария" 10:34
В Украине за сутки вдвое выросла смертность от коронавируса 10:12
больше новостей
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Спасатели достали из-под завалов на Позняках ребенка, его родителей пока не нашли 13:52
Гривна после выходных пошла вверх. Официальный курс валют 05:30
больше новостей
В сети фастфуда "Львовские круассаны" отказались обслуживать посетителей на русском языке 11:03
Куда украинцы могут улететь 22 июня: список доступных авиарейсов из аэропортов "Киев" и "Борисполь" 11:55
Пенсионный возраст повысили: кто сможет выйти на пенсию в 60 лет и как докупить стаж 05:30 Инфографика
Деркач обнародовал новую порцию записей разговоров "голосов, похожих на Байдена и Порошенко" 16:40
В Одессе с сегодняшнего дня ужесточили карантин 11:51
больше новостей
На Донбассе оккупанты устроили 16 провокаций и лишились пятерых "бойцов"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok