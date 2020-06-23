SkyUp для компенсации средств за неиспользованные билеты понадобится до 6 месяцев

В то время как МАУ закрыла продажу части билетов до 1 августа, авиакомпания SkyUp констатирует, что на рассмотрение заявки и выплату средств за неиспользованный из-за карантина билет понадобится от 3 до 6 месяцев.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Если рейс был отменен из-за карантина или может быть отменен из-за отсутствия разрешения со стороны страны назначения на въезд граждан Украины, пассажир имеет право на возврат средств за неиспользованные билеты согласно тарифу", - сказано в нем.

На данный момент авиакомпания компенсировала 13 186 евро и 1,882 млн гривен пассажирам за неиспользованные из-за карантина билеты.

"С марта мы получили 286 тыс. обращений о компенсации за неиспользованные из-за запрета полетов билеты", - отметили в SkyUp.

Отмечается, что пассажирам доступны 3 вида компенсации: перенос даты невыполненного перелета без дополнительных доплат, промокод в виде 120% стоимости неиспользованного билета, возмещение билета согласно условиям тарифа.

Согласно сообщению, с начала карантина служба поддержки работала в перегруженном режиме, поскольку ежедневно поступало около 13 тыс. обращений.

В связи с этим SkyUp намерен внедрить систему автоматизации обработки обращений.

Как сообщали Українськi Новини, 15 июня в рамках ослабления карантина Украина возобновила международные авиаперевозки.

МИД провел мониторинг планов зарубежных стран по возобновлению регулярного авиасообщения.