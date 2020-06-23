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23 июня 2020, вторник, 20:30 895
Транспорт 2020-06-23T20:31:16+03:00
Українські Новини
Авиакомпания SkyUp планирует возобновить внутренние авиаперевозки с 26 июня. Список направлений

Авиакомпания SkyUp планирует возобновить внутренние авиаперевозки с 26 июня. Список направлений

Елена Новикова
Авиаперелет, Самолет, Авиарейс, SkyUp, Авиакомпания, Внутренние авиасообщения
Авиакомпания SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero
Авиакомпания SkyUp Airlines. Фото: skyup.aero

Авиакомпания SkyUp намерена возобновить внутренние авиаперевозки с 26 июня и открыть еще 4 новых рейса по Украине в июле, а также намерена возобновить полеты в Грузию и Албанию с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передают Українськi Новини.

"Старт регулярных авиаперевозок авиакомпания планирует начать с внутреннего сообщения. Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении", - сказано в нем.

Так, на 26 июня запланированы рейсы из Киева во Львов и Одессу, 29 июня - из Киева в Харьков и Запорожье, из Одессы и Львова в Киев, 30 июня - из Киева во Львов.

Билеты на рейсы по данным направлениям доступны к бронированию по 15 сентября.

Авиакомпания намерена выполнять рейс "Киев - Львов" ежедневно, кроме воскресенья, "Львов - Киев" - ежедневно, кроме субботы, "Киев - Одесса - Киев" - 11 раз в неделю, "Киев - Харьков - Киев" - ежедневно, кроме воскресенья, "Киев - Запорожье" - ежедневно, кроме субботы, "Запорожье - Киев" - ежедневно, кроме воскресенья.

Кроме того, SkyUp запускает рейсы "Харьков - Львов - Харьков", которые планирует осуществлять по вторникам, пятницам и воскресеньям, "Харьков - Одесса - Харьков" с 4 июля по понедельникам, средам, четвергам и субботам, "Львов - Херсон - Львов" - с 4 июля по понедельникам, четвергам и субботам, "Львов - Одесса - Львов" - по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Отмечается, что межрегиональные рейсы будут выполняться 3-4 раза в неделю в зависимости от направления.

Стоимость билетов стартует от 500 гривен в одну сторону без багажа.

С 16 июля на некоторых рейсах возможны незначительные изменения в расписании.

Как сообщали Українськi Новини, SkyUp констатирует, что на данный момент компенсировала 13 186 евро и 1,882 млн гривен пассажирам за неиспользованные из-за карантина билеты.

Кроме того, SkyUp не планирует повышать стоимость билетов после возобновления регулярных рейсов.

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