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02 июля 2020, четверг, 18:28 26
Общество 2020-07-02T18:29:06+03:00
Українські Новини
Киевские театры откроют новый сезон с 12 июля

Киевские театры откроют новый сезон с 12 июля

Надежда Комендантова
Карантин, карантин в Киеве, ослабление карантина, открытие театров
Театр на Подоле. Фото: пресс-служба Roshen
Театр на Подоле. Фото: пресс-служба Roshen

В то время, как с 2 июля разрешили возобновить работу кинотеатров, киевские театры откроют новый сезон с 12 июля премьерой в театре "Актер".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

"Первым планирует театр "Актер" сыграть спектакль "Приятная неожиданность" 12 июля, а последним будет открывать сезон Киевский национальный академический театр оперетты - 1 октября Гала-концертом в обновленном зрительном зале", - говорится в нем.

Отмечается, что прежде всего пройдут спектакли, которые были отменены из-за начала пандемии COVID-19, и на которые киевляне не могли попасть в марте.

Подчёркивается, что зрители будут сидеть на расстоянии друг от друга.

Также будет соблюдаться масочный режим, а в помещениях будут обязательно присутствовать антисептики.

Некоторые театры намерены отменить антракты, чтобы минимизировать общение людей и их скопления, а также измерять температуру актерам и посетителям.

Театральный сезон начнется 5 премьерами, которые подготовили Киевский академический театр кукол на левом берегу Киева, Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества, Киевский камерный театр "Дивный замок", театр "Романс" и Киевский академический театр кукол.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве снова увеличилось количество новых случаев коронавируса.

Тем временем, с 1 июля КГГА решила усилить карантинные меры в Киеве и запретить работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00.

 

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