В Киеве задержали подозреваемого в резне на Житомирщине

Национальная полиция сообщила жителю Житомирской области о подозрении в умышленном убийстве 1 человека и ножевых ранениях еще восьмерых.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"Житомирские оперативники задержали в столице подозреваемого в убийстве одного человека и ранении еще восьмерых... 2 июля ночью в одном из микрорайонов Киева следователи уголовной полиции Главного управления Национальной полиции Житомирской области задержали 40-летнего жителя Иршанска. Мужчина находился в розыске после травмы в ходе уличного конфликта 9 человек. Сейчас с ним работают следователи", - говорится в нем.

Указано, что ранее, 21 июня, в городе Иршанск Житомирской области конфликт между отдыхающими в кафе закончился дракой, в результате которого 9 человек получили ножевые ранения.

Один из пострадавших, 28-летний местный житель, умер. Подозреваемый в нанесении травм с места происшествия скрылся.

В ходе первоочередных мероприятий полицейские нашли автомобиль мужчины и провели ряд неотложных обысков.

Затем продолжался комплекс следственно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения подозреваемого. К их проведению были привлечены дополнительные силы и средства полиции.

Местность, в том числе лесные массивы Иршанска, были тщательно проверены и отработаны.

Резня в Житомирской области. Фото: Нацполиция

Подворные и поквартирные обходы жителей ближайших к месту происшествия населенных пунктов Хорошевского района охватила несколько тысяч человек.

2 июля в Киеве в одном из спальных микрорайонов следователи уголовной полиции Житомирской области задержали подозреваемого.

"По нашей информации, мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течении двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", - сказал начальник полиции области Юрий Олейник.

Согласно сообщению, это не помешало оперативникам дождаться подозреваемого и задержать его.

По имеющейся информации, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до столицы.

Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении уголовных действий, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Мужчине может грозить тюремное заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили еще 1 полицейскому и 1 работнику Кагарлыкского отделения Обуховского отдела Управления Нацполиции в Киевской области о подозрении в истязании людей.



Кроме того, 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими из ружья лишил жизни 7 человек. Среди погибших - 3 сотрудника Национальной гвардии.