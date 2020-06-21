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  • Под Житомиром рецидивист порезал в кафе девять человек. Один из пострадавших умер в больнице
21 июня 2020, воскресенье, 16:44 1517
Политика 2020-06-21T16:45:08+03:00
Українські Новини
Под Житомиром рецидивист порезал в кафе девять человек. Один из пострадавших умер в больнице

Под Житомиром рецидивист порезал в кафе девять человек. Один из пострадавших умер в больнице

Надежда Комендантова
Убийство, Поножовщина, Нацполиция, убийство в Житомирской области, поножовщина в Житомирской области
Подозреваемый в массовой поножовщине. Фото: Нацполиция
Подозреваемый в массовой поножовщине. Фото: Нацполиция

После того, как 22 мая близ села Новоселица Попельнянского района местный житель, арендатор водоема, во время конфликтной ситуации с отдыхающими из ружья лишил жизни 7 человек,  в Житомирской  области произошло очередное ЧП - полиция разыскивает подозреваемого в ранении 9 человек, 1 потерпевший умер.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"21 июня ночью в пгт. Иршанское Хорошевского района возник конфликт между отдыхавшими в кафе. В результате 40-летний мужчина нанес ножевые ранения 9 лицам, после чего скрылся на автомобиле. В области продолжаются специальные мероприятия по установлению его места пребывания и задержанию. Один из пострадавших скончался в больнице", - говорится в сообщении.

В ходе выяснения обстоятельств медики сообщили о госпитализации 9 человек в возрасте 22-29 лет.

О подозреваемом известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Утром стало известно, что один из травмированных 29-летний мужчина, от полученных травм скончался.

Состояние еще 2 пациентов врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, Прокуратура начала расследовать убийство 7 человек в Житомирской области, среди погибших - участники антитеррористической операции и волонтеры. А житомирского "стрелка" арестовали без права залога.

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