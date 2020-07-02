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02 июля 2020, четверг, 15:46 217
Общество 2020-07-02T16:45:01+03:00
Українські Новини
В июне посещаемость киевских ТРЦ снизилась на 20% по сравнению с периодом до карантина

В июне посещаемость киевских ТРЦ снизилась на 20% по сравнению с периодом до карантина

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, ТРЦ, Украинская торговая гильдия
ТРЦ Dream Town. Фото: newsper.net
ТРЦ Dream Town. Фото: newsper.net

Консалтинговая компания "Украинская торговая гильдия" (Киев) заявляет, что за 3 недели июня посещаемость торгово-развлекательных центров снизилась на 20% по сравнению с периодом до карантина.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Посещаемость за 3 недели июня по сравнению с докарантинными показателями в среднем уменьшилась на 20%. Мы связываем это с тем, что в ТРЦ все еще не работали развлекательные зоны и рестораны", - цитируются в нем слова директора компании Евгении Локтионовой.

При этом товарооборот ритейлеров по сравнению с июнем 2019 года увеличился на 5-50% в зависимости от категории товара.

В частности, на 50% выросли продажи электроники, на 30% - товаров для спорта, на 20% - одежды, на 5% - обуви.

Продажи товаров для животных сократились на 20%.

По данным "Украинской торговой гильдии" в марте-мае товарооборот украинских ритейлеров снизился на 2,5% до 255 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом сокращение товарооборота в апреле и мае составило 15,5% и 2,7% соответственно по сравнению с апрелем и маем прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, ТРЦ Киева снова заработали с 30 мая

Тем временем Киев усилил карантин и запретил работу кафе и развлекательных заведений после 22:00. 

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