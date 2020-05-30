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30 мая 2020, суббота, 17:53 50
Общество 2020-05-30T19:15:02+03:00
Українські Новини
ТРЦ Киева снова заработали после карантина

ТРЦ Киева снова заработали после карантина

Ольга Фандорина
Карантин, ТРЦ Киева, карантин в Киеве, послабление карантина
ТРЦ
ТРЦ "Гулливер". Фото: k-alliance.com.ua

Торгово-развлекательные центры в Киеве открылись в субботу, 30 мая, после ослабления карантинных ограничений. Об этом сообщает 1+1.

В ТЦ Smart Plaza на проспекте Победы малолюдно, скопление покупателей только в продуктовом супермаркете, некоторые магазины не открылись.

Остальные работают в обычном режиме. Все продавцы в медицинских масках, некоторые ещё и в перчатках. Работники охраны ТРЦ кроме масок и перчаток в защитных очках. При подходе к примерочным нарисованы круги для соблюдения социальной дистанции.

В ТРЦ Проспект бесконтактно измеряют температуру посетителей с помощью термографической камеры. Она подает звуковой сигнал в случае повышения нормы. Также на входах санитайзеры для дезинфекции рук.

В ТРЦ Gulliver установили вендинговые аппараты по продаже защитных масок. Все места, где может образоваться очередь в лифт, в магазин, в туалет - оборудованы напоминаниями о необходимости соблюдать дистанцию.

Открыты некоторые уличные площадки, но дистанция между людьми не везде полтора метра. Детские зоны остаются закрыты.

Как сообщали Українськi Новини,  25 мая "Киевский метрополитен", после остановки 17 марта, возобновил работу.

Кроме того, городская электричка заработает вместе с железнодорожным транспортом. 

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