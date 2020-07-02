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  • В Новом аэропорту Стамбула создали центр тестирования на Covid-19
02 июля 2020, четверг, 14:57 140
Мир 2020-07-02T14:57:54+03:00
Українські Новини
В Новом аэропорту Стамбула создали центр тестирования на Covid-19

В Новом аэропорту Стамбула создали центр тестирования на Covid-19

Елизавета Кесельман
Турция, Коронавирус в Турции, Открытие границ с Турцией, Центр тестирования на коронавирус
В новом аэропорту Стамбула открыли Центр тестирования на коронавирус. Фото: Пресс-служба Офиса по вопросам культуры  информации и посольства Турции. 
В новом аэропорту Стамбула открыли Центр тестирования на коронавирус. Фото: Пресс-служба Офиса по вопросам культуры  информации и посольства Турции. 

В то время, как Турция открыла авиасообщение с Украиной, в рамках принятых мер по борьбе с пандемией Covid-19, в Новом аэропорту Стамбула (İGA) открыли лаборатории по тестированию на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Офиса по вопросам культуры  информации и посольства Турции. 

Здесь пассажиры, прибывающие из-за границы и выезжающие в другие страны, смогут сделать тест на Covid-19. В случае выявления у пассажира на температурном контроле температуры, превышающей 37,8°, либо других симптомов заболевания, тест будет проведет бесплатно. Другие пассажиры смогут пройти тест по желанию, в таком случае его стоимость составит 110 турецких лир (около 15 евро). Взятые у пассажира образцы будут обработаны в лабораториях на территории терминала аэропорта, результат теста будет известен в течение 2-х часов. Результаты теста будут предоставляться на турецком или английском языках путем отправки на электронную почту или предоставления в распечатанном виде.

Центр тестирования посетил Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, который ознакомился с мерами по предотвращению распространения Covid-19.

Фото: Пресс-служба Офиса по вопросам культуры  информации и посольства Турции. Фото: Пресс-служба Офиса по вопросам культуры  информации и посольства Турции. 

Директор Центра оперативного управления Нового аэропорта Стамбула Фатих Мере, в своем выступлении перед представителями прессы рассказал, что совместно с Министерством здравоохранения и Министерством культуры и туризма Турции в Новом аэропорту Стамбула в терминале международных рейсов был создан центр тестирования на Covid-19. Общая площадь центра составляет 5 тысяч квадратных метров, это позволило разместить точки тестирования в двух разных локациях терминала. Благодаря этому в день пройти тестирование может 40 тысяч пассажиров.

Фото: Пресс-служба Офиса по вопросам культуры  информации и посольства Турции. Фото: Пресс-служба Офиса по вопросам культуры  информации и посольства Турции. 

Помимо Нового аэропорта Стамбула, подобные центры тестирования также действуют в других аэропортах Турции, особенно на популярных туристических направлениях (Анталия, Даламан, Измир и т.д.).

Фото: Пресс-служба Офиса по вопросам культуры  информации и посольства Турции. Фото: Пресс-служба Офиса по вопросам культуры  информации и посольства Турции. 

Турецкая сторона прилагает максимальные усилия для обеспечения безопасного отдыха гостей страны.

Как сообщали Українські Новини, Турция огорчилась, что не попала в "зеленый" список стран и призвала ЕС "исправить недоразумение". 

Кроме того, Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг. 

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В новом аэропорту Стамбула открыли Центр тестирования на коронавирус. Фото: Пресс-служба Офиса по вопросам культуры  информации и посольства Турции. 
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