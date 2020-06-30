В Киевской области уменьшилось количество случаев коронавируса за сутки. Где болеют больше всего

29 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области, где усилили карантин, увеличилось по сравнению с предыдущими сутками на 39 человек до 2 585.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации (ОГА), передают Українські Новини.



"30 июня 2020 на 10:00 официально подтверждено 2 585 случаев заболевания коронавирусом (в том числе 217 детей и 471 медработник за весь период). Новых случаев за последние сутки - 39", - сказано в нем.



Больше всего случаев зафиксировано в Киево-Святошинском районе - 570.

В Обуховском районе обнаружено 282 случая заболевания, в Бориспольском - 115, в Броварском - 97, в Васильковском - 72, в Барышевском - 71, а в остальных - от 1 до 48.



Среди городов с наибольшей заболеваемостью - Вышневое (211 случаев).

В Белой Церкве зафиксировано 144 случая, в Обухове - 141, в Ирпене - 132, в Яготине -98, в Броварах - 92, в Борисполе - 88, в Буча -59, в Коцюбинском - 53, в Фастове - 51, в остальных - менее 50.



На стационарном лечении пребывает 288 лиц, на самоизоляции - 2 297.

1 332 человека уже выздоровели, в том числе 114 детей. 50 человек погибли от недуга.



Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 28 июня увеличилось на 40 человек.



Как сообщали Українськi Новини, 29 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве увеличилось на 57 человек до 5 037.



Кроме того, в пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки.