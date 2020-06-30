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30 июня 2020, вторник, 16:42 1585
Общество 2020-06-30T17:15:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области уменьшилось количество случаев коронавируса за сутки. Где болеют больше всего

В Киевской области уменьшилось количество случаев коронавируса за сутки. Где болеют больше всего

Валерия Драгомирова
Киевская область, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay
Коронавирус в Украине. Фото: pixabay

29 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области, где усилили карантин, увеличилось по сравнению с предыдущими сутками на 39 человек до 2 585.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации (ОГА), передают Українські Новини.

"30 июня 2020 на 10:00 официально подтверждено 2 585 случаев заболевания коронавирусом (в том числе 217 детей и 471 медработник за весь период). Новых случаев за последние сутки - 39", - сказано в нем.

Больше всего случаев зафиксировано в Киево-Святошинском районе - 570.
В Обуховском районе обнаружено 282 случая заболевания, в Бориспольском  - 115, в Броварском - 97, в Васильковском - 72, в Барышевском - 71, а в остальных - от 1 до 48.

Среди городов с наибольшей заболеваемостью - Вышневое (211 случаев).
В Белой Церкве зафиксировано 144 случая, в Обухове - 141, в Ирпене - 132, в Яготине -98, в Броварах - 92, в Борисполе - 88, в Буча -59, в Коцюбинском - 53, в Фастове - 51, в остальных - менее 50.

На стационарном лечении пребывает 288 лиц, на самоизоляции - 2 297.
1 332 человека уже выздоровели, в том числе 114 детей. 50 человек погибли от недуга.

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 28 июня увеличилось на 40 человек.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве увеличилось на 57 человек до 5 037.

Кроме того, в пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. 

 

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