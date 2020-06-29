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29 июня 2020, понедельник, 13:02 1419
Общество 2020-06-29T13:02:39+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса в Киевской области продолжает расти. Где больше всего заболевших

Количество новых случаев коронавируса в Киевской области продолжает расти. Где больше всего заболевших

Елизавета Кесельман
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как в Украине третий день спадает заболеваемость коронавирусом, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 28 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 40 человек до 2 546. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 29 июня 2020 года на 10:00 официально подтверждены 2 546 случаев заболевания коронавирусом (в т. ч. 216 детей и 463 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 40... За время пандемии умерли 50 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждено 564 случая заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 210, в Софиевской Борщаговке - 74 и в Петропавловской Борщаговке - 49), в Обуховском районе - 277 случаев (наибольшее количество в Обухове - 137 и Украинке - 41).

Также 115 случаев заболевания подтверждены в Бориспольском районе, 95 - в Броварском районе, 71 - Барышевском, 72 - в Васильковском, 48 - в Вышгородском, 39 - в Кагарлыкском, 34 - в Мироновском, 35 - в Бородянском, 22 - в Макаровском.

При этом 140 случаев подтверждены в Белой Церкви, 130 - в Ирпене, 97 - в Яготине, 90 - в Броварах, 87 - в Борисполе, 59 - в Буче, 53 - в Коцюбинском, 51 - в Фастове, 44 - в Кагарлыке, 42 - в Василькове, 39 - в Вышгороде.

Всего за время пандемии выздоровели 1 319 человек (в том числе 110 детей).

На стационарном лечении находятся 284 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 2 262 человека.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 5 914 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 38 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, количество новых случаев коронавируса в Киеве стремительно уменьшается второй день подряд. 

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