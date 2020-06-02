АМКУ установил признаки монопольного положения у ДТЭК Ахметова

Антимонопольный комитет (АМКУ) установил признаки монопольного положения энергохолдинга ДТЭК в пределах "Бурштынского энергоострова".

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

Согласно ему, группа "ДТЭК" в составе "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д. Трейдинг" в июле-октябре 2019 года занимала монопольное (доминирующее) положение на региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии и балансировки в часы как минимальной, так и максимальной нагрузки в торговой зоне "Остров Бурштынской теплоэлектростанции".

При этом с конца июля 2019 года "ДТЭК Западэнерго" уменьшал объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки, что приводило к росту объемов продаж на балансирующем рынке по более высоким для потребителей ценам.

Также в июле-октябре 2019 "ДТЭК Западэнерго" устанавливал на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в часы максимальной нагрузки завышенные и экономически необоснованные цены на продажу электрической энергии.

"Такие действия ответчика по делу были бы невозможны при условиях существования значительной конкуренции на рынке, следовательно, квалифицируются Антимонопольным комитетом как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением", - подчеркнули в АМКУ.

В АМКУ отмечают, что конкуренцию "ДТЭК Западэнерго" могла бы составить импортируемая электроэнергия из соседних европейских стран, где в исследуемый период она была значительно дешевле.

"Однако ООО "Д. Трейдинг", которое входит в группу ДТЭК, выкупало большую часть пропускной способности по направлению "Словакия - Украина", что ограничивало импорт. То есть "ДТЭК Западэнерго" мог диктовать свои условия всему рынку", - подчеркнули в АМКУ.

В АМКУ указывают, что у компании "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг" имеется месяц на формирование своей позиции защиты, и в случае принятия комитетом решения, которое подтвердит нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением, на нарушителей будет наложен штраф в размере до 10% дохода от реализации продукции за последний отчетный год.

Как сообщали Українські Новини, ДТЭК Ахметова обвиняют в дестабилизации рынка электроэнергии.

Также Герус просит СБУ и АМКУ провести расследование относительно манипуляций на рынке электроэнергии.