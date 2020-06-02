подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 июня 2020, вторник, 16:42 16
Экономика 2020-06-02T16:46:11+03:00
Українські Новини
АМКУ установил признаки монопольного положения у ДТЭК Ахметова

АМКУ установил признаки монопольного положения у ДТЭК Ахметова

Григорий Яковенко
АМКУ, Антимонопольное расследование, Антимонопольный комитет, ДТЭК, Ринат Ахметов, Монопольное положение
Ринат Ахметов. Фото: liga.net
Ринат Ахметов. Фото: liga.net

Антимонопольный комитет (АМКУ) установил признаки монопольного положения энергохолдинга ДТЭК в пределах "Бурштынского энергоострова".

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українські Новини.

Согласно ему, группа "ДТЭК" в составе "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д. Трейдинг" в июле-октябре 2019 года занимала монопольное (доминирующее) положение на региональном рынке коммерческой продажи электрической энергии и балансировки в часы как минимальной, так и максимальной нагрузки в торговой зоне "Остров Бурштынской теплоэлектростанции".

При этом с конца июля 2019 года "ДТЭК Западэнерго" уменьшал объемы предлагаемой электроэнергии в часы минимальной нагрузки, что приводило к росту объемов продаж на балансирующем рынке по более высоким для потребителей ценам.

Также в июле-октябре 2019 "ДТЭК Западэнерго" устанавливал на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в часы максимальной нагрузки завышенные и экономически необоснованные цены на продажу электрической энергии.

"Такие действия ответчика по делу были бы невозможны при условиях существования значительной конкуренции на рынке, следовательно, квалифицируются Антимонопольным комитетом как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением", - подчеркнули в АМКУ.

В АМКУ отмечают, что конкуренцию "ДТЭК Западэнерго" могла бы составить импортируемая электроэнергия из соседних европейских стран, где в исследуемый период она была значительно дешевле.

"Однако ООО "Д. Трейдинг", которое входит в группу ДТЭК, выкупало большую часть пропускной способности по направлению "Словакия - Украина", что ограничивало импорт. То есть "ДТЭК Западэнерго" мог диктовать свои условия всему рынку", - подчеркнули в АМКУ.

В АМКУ указывают, что у компании "ДТЭК Западэнерго" и "Д. Трейдинг" имеется месяц на формирование своей позиции защиты, и в случае принятия комитетом решения, которое подтвердит нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением, на нарушителей будет наложен штраф в размере до 10% дохода от реализации продукции за последний отчетный год.

Как сообщали Українські Новини, ДТЭК Ахметова обвиняют в дестабилизации рынка электроэнергии.

Также Герус просит СБУ и АМКУ провести расследование относительно манипуляций на рынке электроэнергии.

Больше новостей о: АМКУ Антимонопольное расследование Антимонопольный комитет ДТЭК Ринат Ахметов Монопольное положение

Блогер рассказал, за что Амирханян хотел расправит...
АМКУ проверяет "Нефтегаз" в связи с продажей газа ...
Кандидат на должность замминистра финансов Цушко п...
ДТЭК потребовал от НКРЭКУ расследовать манипуляции...
Украина не намерена понижать пенсионный возраст
Рада разрешила экспорт донорской крови, но с разрешения Кабмина и в гуманитарных целях
Новости
Стрельбу на рынке в Одессе начала расследовать полиция 16:51
Гильдия кинематографистов Одессы просит Разумкова не допустить назначения Ткаченко министром культуры 16:50 Документ
АМКУ установил признаки монопольного положения у ДТЭК Ахметова 16:42
Уже в июле ограничения зарплат чиновников планируют снять 16:41
Митинги в Амстердаме. Фото: twitter.com/Saintiagero
В Амстердаме тысячи людей вышли на митинги в поддержку протестам в США, нарушив правила карантина 16:29
больше новостей
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Киев и 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, — МОЗ 11:37
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
Летом в Украине повысят пенсии: кого это коснется и на сколько вырастут выплаты 05:30 Инфографика
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму 15:13 Инфографика
больше новостей
В Госрезерве "мыши съели" зерна на 800 млн гривен, - МВД 17:35
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
Отстраненного из-за стрельбы в Броварах главу полиции Винницкой области повысили 20:03
Рада призвала мир признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 геноцидом 13:31
Сегодня Украина переходит к следующему этапу смягчения карантина. Что изменится 11:39 Инфографика
больше новостей
Индексацию пенсий хотят проводить ежегодно 1 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok