В Николаевской области загорелась огромная свалка

Вчера в Витовском районе Николаевской области из-за жаркой и пожароопасной погоды, стоящей последние дни в Украине, вспыхнул пожар на свалке, который охватил площадь в 1000 кв.м. Пожарные в настоящее время ликвидируют его.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар вспыхнул на полигоне твердых бытовых отходов ЧП "Мильча" в селе Мешково-Погорелово. Пожарные за несколько часов его локализовали, однако ликвидация пожара продолжается до сих пор, ведь почти по всему периметру есть очаги, которые тлеют, или горят.

В ведомстве отмечают, что пожары на свалке происходят часто с наступлением жаркой погоды из-за того, что предприятие, которое должно обеспечивать противопожарную безопасность на объекте, самоустранилось от выполнения прямых обязанностей.

Как сообщали Українські Новини, в Николаевской области выгорело большое пшеничное поле.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.