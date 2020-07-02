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02 липня 2020, четвер, 12:56 11
Події 2020-07-02T15:00:03+03:00
Українські Новини
У Миколаївській області загорілося величезне звалище

У Миколаївській області загорілося величезне звалище

Ольга Фандорина
Миколаївська область, Пожежа на сміттєзвалищі, пожежа в Миколаївській області

Вчора у Вітовському районі Миколаївської області через спеку і пожежонебезпечну погоду, яка стоїть останні дні в Україні, спалахнула пожежа на звалищі. Вона охопила площу в 1000 кв. м. Пожежники зараз ліквідують її.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа спалахнула на полігоні твердих побутових відходів ПП "Мильча" в селі Мішково-Погорілове. Пожежники за кілька годин її локалізували, однак ліквідація пожежі триває досі, адже майже по всьому периметру є осередки, які тліють, чи горять.

У відомстві зазначають, що пожежі на звалищі відбуваються часто з настанням спекотної погоди через те, що підприємство, яке має забезпечувати протипожежну безпеку на об'єкті, самоусунулося від виконання прямих обов'язків.

 

Як повідомляли Українські Новини, у Миколаївській області вигоріло велике пшеничне поле.

Крім того, синоптики різко змінили прогноз погоди на літо, зокрема, очікується аномальна спека і посуха зі зливами.

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