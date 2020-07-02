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  • В Западной Монголии объявили карантин из-за бубонной чумы. Что это за болезнь
02 июля 2020, четверг, 12:39 1348
Мир 2020-07-02T12:45:01+03:00
Українські Новини
В Западной Монголии объявили карантин из-за бубонной чумы. Что это за болезнь

В Западной Монголии объявили карантин из-за бубонной чумы. Что это за болезнь

Елизавета Кесельман
Азия, Монголия, Чума, Бубонная чума, Вспышка чумы
Чума. Фото: Onliner
Чума. Фото: Onliner

В то время, как в мире постепенно открывают границы и авиасообщение, в западной Монголии тем временем объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы. Карантин начался 29 июня в 10:00 и продлится на неопределенный срок. Об этом сообщает издание CentralAsia. 

Согласно Национальному центру зоонозов (НЦЗ), 27-летний житель сомона Цэцэг в аймаке Ховд был доставлен в больницу в воскресенье после того, как съел мясо сурка. Молодая женщина находится на лечении и в критическом состоянии. Похоже, что она была в прямом контакте с более чем 60 человек и косвенно с более чем 400 человек.

Пара умерла от бубонной чумы в соседнем западном монгольском аймаке Баян-Өлгий в апреле 2019 года после употребления в пищу сырого мяса сурка.

Что такое бубонная чума

Бубонная чума - это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не лечить.

Бубонная чума развивается при проникновении возбудителя через кожу (как правило, при укусе инфицированной блохи, но возможно заражение и при укусе инфицированной крысы или другого животного), характеризуется болезненным воспалением лимфатических узлов с образованием "бубонов", чаще всего — паховых, реже — подмышечных, проявляется лихорадкой и выраженной интоксикацией. Инкубационный период составляет 2—6, реже от 1 до 12 дней. 

Симптомы бубонной чумы

Болезнь может передаваться от человека к человеку. Главные внешние симптомы, которые имеет чума, – это увеличение лимфатических узлов. Кроме внешних изменений на теле, больной чувствует сильную головную боль, высокую температуру. Кроме того, человек ощущает слабость и озноб.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Китае умер первый человек от хантавируса.

Также вирусологи заявили, что хантавирус уже давно в Украине, но угрозы эпидемии нет.

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