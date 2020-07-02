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  • Закрытие кафе после 22:00 не снижает риск заражения, а бассейны безопаснее маршрутки, – доктор Комаровский
02 июля 2020, четверг, 12:09 163
Общество 2020-07-02T12:09:01+03:00
Українські Новини
Закрытие кафе после 22:00 не снижает риск заражения, а бассейны безопаснее маршрутки, – доктор Комаровский

Закрытие кафе после 22:00 не снижает риск заражения, а бассейны безопаснее маршрутки, – доктор Комаровский

Ирина Николенко
коронавирус в Украине, Covid-19, советы Комаровского, усиление карантина, Доктор Комаровский, Коронавирусная инфекция
Евгений Комаровский. Фото: Фейсбук/Евгений Комаровский
Евгений Комаровский. Фото: Фейсбук/Евгений Комаровский

После того, как в Киеве с 1 июля ужесточили карантин – запретила работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00, известный доктор Евгений Комаровский, раскритиковал усиление карантинных мер в Киеве. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українські Новини.

Доктор Комаровский сообщил, что из-за закрытия кафе и кинотеатров после 22:00, снизить уровень риска заражения коронавирусом невозможно.

"Есть проблема, кинотеатр – это закрытое помещение. Интенсивность воздухообмена в кинотеатре и расстояние между людьми в кинотеатре определяет степень риска. При чем тут время суток – я не понимаю.  Вот, например, кинотеатр, у него скорость обмена воздуха такая-то – мы разрешаем при такой вентиляции воздуха проводить мероприятия. Нет такой системы вентиляции – этот зал не работает. Вот главный фактор. Почему вдруг время стало обстоятельством – я не знаю как врач. Возможно, есть какие-то новые открытия киевских эпидемиологов. Почему в 18:00 кинотеатр можно открыть, а в 22:00 нельзя", – сообщил Комаровский.

Со слов Комаровского, во время купания в бассейне меньше риска заразиться коронавирусом, чем в транспорте.

"Через воду вирус не передается. Купание в бассейне многократно менее рискованно, чем любой автобус или троллейбус в городе Киеве", – сказал доктор Комаровский.

Ранее Українські Новини сообщали, врач Евгений Комаровский рассказал, сколько времени коронавирусная инфекция может находиться в организме человека.

Доктор Комаровский назвал симптомы коронавируса, после которых нужно срочно обращаться в больницу.

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