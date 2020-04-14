Доктор Комаровский рассказал, как долго коронавирус может жить в организме человека

Коронавирусы, в том числе Sars-Cov-2 могут проникать в организм и поражать клетки, но находиться там в "спящем" состоянии не могут, а сразу вывязывают серьезные симптомы. Об этом рассказал известный педиатр и популяризатор медицины доктор Комаровский в одной из своих передач.

Так, отвечая на вопрос подписчиков о том, может ли коронавирус находиться в организме человека, подобно вирусу герпеса, Комаровский ответил, что существуют два вида вирусов: ДНК-вирусы и РНК-вирусы.

Заболевания, вызванные РНК-вирусами имеют начало и конец. Они проникают в клетку и убивают ее. Оставшись на "обломках" клетки, коронавирус сталкивается с антителами, которые, в свою очередь, убивают его. На место погибшей клетки, приходит новая клетка. Таким образом, организм выздоравливает, если у его есть на это силы.

ДНР-вирусы способны вызывать хронические болезни, вызывать рецидивы и ремиссии. Такой вид патогенна проникает в клетку и может там существовать долго, не убивая ее. Так "поступает" вирус герпеса, который может долго жить в клетке.

Что касается Sars-Cov-2, то этот вид вируса, как и вирус гриппа, относится к тем, которые не могут вызывать хроническое течение болезни. Это РНК-вирусы.

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Как сообщали Українські Новини, по словам доктора Комаровского, коронавирус не может начинаться с насморка.

До этого детский врач, доктор Евгений Комаровский рассказал в своем блоге, могут ли комары переносить коронавирус.

А еще раньше детский врач рассказал, могут ли кольца на руках повлиять на качество мытья рук.