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02 июля 2020, четверг, 11:45 1461
Происшествия 2020-07-02T13:00:02+03:00
Українські Новини
На Прикарпатье сошел оползень и заблокировал 9 населенных пунктов

На Прикарпатье сошел оползень и заблокировал 9 населенных пунктов

Ольга Фандорина
Наводнение, Ивано-Франковская область, Непогода, Оползни, наводнение на западе Украины
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: СБУ
Наводнение в Ивано-Франковской области. Фото: СБУ

В Ивано-Франковской области из-за оползней, где остаются подтопленными 12 населенных пунктов, вызванных сильными дождями, остаются заблокированными девять населенных пунктов. Шесть их них находятся в Верховинском районе и три - в Косовском.

Об этом сообщает управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, в четверг, 2 июля.

"В Косовском районе из-за оползней и выхода реки из берегов на дорожное покрытие отсутствует проезд к трем населенным пунктам (с. Шепот, участки Завоелы, Ставник, Плаюцы, Медвежий, Бани в с. Космач и участки Подбрусный, Брусный в с. Брустуров), в Верховинском районе остается заблокированными - 6 ЧП (с. Дземброня, с. Быстрец, с. Шибене, с. Грамотное, с. Стовпни, с. Кохан)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.

Министерство внутренних дел планирует направить в Ивано-Франковскую область крупногабаритную технику Национальной гвардии для расчистки русел после непогоды, а также будут переброшены дополнительные силы спасателей и полиции.

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