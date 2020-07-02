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02 июля 2020, четверг, 11:41 913
Силовые структуры 2020-07-02T13:30:03+03:00
Українські Новини
Дело по факту убийства Шеремета готово для передачи в суд, – Нацполиция

Дело по факту убийства Шеремета готово для передачи в суд, – Нацполиция

Елизавета Драбкина
Павел Шеремета, Нацполиция, дело Шеремета
Павел Шеремет. Фото: Українське Фото
Павел Шеремет. Фото: Українське Фото

Дело по факту убийства журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых", - сказано в нем.

Отмечается, что прошло 42 дня с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам.

"Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 22 мая стало известно, что Национальная полиция закончила досудебное расследования уголовного производства об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков.

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