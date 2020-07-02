В Полтавской области в результате взрыва огнетушителя погиб мужчина

В Полтавской области на нефтебазе погиб человек. Фото: tribun.com.ua

В Полтавской области на нефтебазе погиб человек. Фото: tribun.com.ua

В среду, 1 июля, в Соколовой Балке (Полтавская область) на производственной базе СП "Полтавской газонефтяной компании", во время выполнения плановой проверки состояния огнетушителей, произошел несчастный случай с 46-летним представителем компании-подрядчика, которая является сертифицированной для выполнения услуг по техническому обслуживанию средств пожаротушения.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сотруднику компании-подрядчика была оказана первая помощь и были проведены реанимационные действия, к сожалению он погиб в результате полученных травм.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело и выясняют все подробности инцидента.

СП ПГНК приносит свои соболезнования близким погибшего.

Ранее Українські Новини сообщали, дом, который взорвался в Киеве на Позняках, вследствие чего погибли пятеро людей, полностью демонтируют.

Также в МВД назвали основную версию взрыва многоэтажного дома на Позняках- несоблюдение технологий проверски счетчиков.

В Луганской области произошел обвал в шахте, в следствии чего погиб один горняк, второго с травмами доставили в больницу.