В Полтавской области в результате взрыва огнетушителя погиб мужчина

В среду, 1 июля, в Соколовой Балке (Полтавская область) на производственной базе СП "Полтавской газонефтяной компании", во время выполнения плановой проверки состояния огнетушителей, произошел несчастный случай с 46-летним представителем компании-подрядчика, которая является сертифицированной для выполнения услуг по техническому обслуживанию средств пожаротушения. Об этом сообщает пресс-служба компании. Сотруднику компании-подрядчика была оказана первая помощь и были проведены реанимационные действия, к сожалению он погиб в результате полученных травм. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело и выясняют все подробности инцидента. СП ПГНК приносит свои соболезнования близким погибшего. Ранее Українські Новини сообщали, дом, который взорвался в Киеве на Позняках, вследствие чего погибли пятеро людей, полностью демонтируют. Также в МВД назвали основную версию взрыва многоэтажного дома на Позняках- несоблюдение технологий проверски счетчиков. В Луганской области произошел обвал в шахте, в следствии чего погиб один горняк, второго с травмами доставили в больницу.