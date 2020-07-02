В результате взрыва на нефтебазе в Полтавской области погиб работник предприятия

В Полтавской области на нефтебазе погиб человек. Фото: tribun.com.ua

В Полтавской области на нефтебазе погиб человек. Фото: tribun.com.ua

В Полтавской области произошел взрыв на нефтебазе, в результате чего погиб один работник предприятия. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Полтавской областной госадминистрации, передают Українські Новини.

Чрезвычайная ситуация произошла в селе Соколова Балка. На территории производственной базы ООО СП "Полтавская газонефтяная компания" произошел взрыв. Это произошло в тот момент, когда работник предприятия перезаряжал огнетушитель.

В результате полученных травм 46-летний работник предприятия погиб, медикам не удалось спасти ему жизнь.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело и выясняют все подробности инцидента.

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