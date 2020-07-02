В результате взрыва на нефтебазе в Полтавской области погиб работник предприятия

В Полтавской области произошел взрыв на нефтебазе, в результате чего погиб один работник предприятия. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Полтавской областной госадминистрации, передают Українські Новини. Чрезвычайная ситуация произошла в селе Соколова Балка. На территории производственной базы ООО СП "Полтавская газонефтяная компания" произошел взрыв. Это произошло в тот момент, когда работник предприятия перезаряжал огнетушитель. В результате полученных травм 46-летний работник предприятия погиб, медикам не удалось спасти ему жизнь. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело и выясняют все подробности инцидента. Ранее Українські Новини сообщали, дом, который взорвался в Киеве на Позняках, вследствие чего погибли пятеро людей, полностью демонтируют. Также в МВД назвали основную версию взрыва многоэтажного дома на Позняках- несоблюдение технологий проверски счетчиков. В Луганской области произошел обвал в шахте, в следствии чего погиб один горняк, второго с травмами доставили в больницу.