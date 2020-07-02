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02 июля 2020, четверг, 11:28 988
Происшествия 2020-07-02T11:28:01+03:00
Українські Новини
В результате взрыва на нефтебазе в Полтавской области погиб работник предприятия

В результате взрыва на нефтебазе в Полтавской области погиб работник предприятия

Ирина Николенко
Взрыв, Полтавская область, Скорая помощь, Нефтебаза, чрезвычайное происшествие
В Полтавской области на нефтебазе погиб человек. Фото: tribun.com.ua
В Полтавской области на нефтебазе погиб человек. Фото: tribun.com.ua

В Полтавской области произошел взрыв на нефтебазе, в результате чего погиб один работник предприятия. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Полтавской областной госадминистрации, передают Українські Новини.

Чрезвычайная ситуация произошла в селе Соколова Балка. На территории производственной базы ООО СП "Полтавская газонефтяная компания" произошел взрыв. Это произошло в тот момент, когда работник предприятия перезаряжал огнетушитель.

В результате полученных травм 46-летний работник предприятия погиб, медикам не удалось спасти ему жизнь.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело и выясняют все подробности инцидента.

Ранее Українські Новини сообщали, дом, который взорвался в Киеве на Позняках, вследствие чего погибли пятеро людей, полностью демонтируют.

Также в МВД назвали основную версию взрыва многоэтажного дома на Позняках- несоблюдение технологий проверски счетчиков.

В Луганской области произошел обвал в шахте, в следствии чего погиб один горняк, второго с травмами доставили в больницу.

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