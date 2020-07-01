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01 июля 2020, среда, 10:38 862
Финансы 2020-07-01T11:30:03+03:00
Українські Новини
Остаток средств в Госказначействе установил рекорд

Остаток средств в Госказначействе установил рекорд

Сергей Жолобецкий
Госказначейство, единый казначейский счет, ЕКС, госказна, остаток средств
Госказна наполнена с избытком
Госказна наполнена с избытком

В то время как и июле Украине предстоит большая выплата по госдолгу, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июне увеличился на 84,3%в 2,3 раза с 32,489 млрд гривен (на 1 июня) до 75,701 млрд гривен (на 1 июля).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 75,701 млрд гривен по состоянию на 1 июля.

Показатель на начало июля является рекордным.

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

30 июня стало известно, что Украина намерена выпустить еврооблигации.

Организаторами размещения выбраны JP Morgan и Goldman Sachs.

Срок обращения новых бумаг – 12 лет.

В конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

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