Америка намерена запретить самолетам китайский авиакомпаний летать в США

В администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который со своей семьей скрывался в бункере во время забастовок возле Белого Дома, заявили о намерениях запретить самолетам китайских авиакомпаний совершать рейсы в США. Об этом передает Reuters.

В ведомстве предполагают, что подобное решение связано с отказом Китая разрешить возобновление полетов американских авиакомпаний. В Вашингтоне утверждают, что Пекин нарушил договоренность о рейсах между странами. Ожидается, что ограничения вступят в силу 16 июня, но дату могут перенести.

В Белом доме и Департаменте транспорта комментировать эту информацию отказываются.

Сообщается, что в конце мая администрация Дональда Трампа обвинила правительство Китая в том, что он не позволяет американским авиакомпаниям возобновить полеты в Китай.

Авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines попросили возобновить полеты в Китай уже в июне, в то время как китайские перевозчики продолжают совершать рейсы в США во время пандемии.

Как сообщали Українські Новини, ранее в США заявили о том, что вышлют около 3 тысяч китайских студентов, связанных с университетами армии КНР.

Кроме того, США намерены вывести всех своих ключевых поставщиков из Китая.