Сегодня состоится ВНО по физике. Когда будут результаты

После того, как 30 июня состоялось ВНО по украинскому языку и литературе, сегодня состоится тестирование по физике. На тестирование по этому учебному предмету зарегистрировались 28 110 тысяч человек, об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, передают Українські Новини.

"Для прохождения теста по физике зарегистрировались 28110 человек, для которых созданы 1926 аудиторий в 114 пунктах тестирования", – говорится в сообщении.

Чтобы избежать большого скопления возле входов в пункты тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если абитуриент прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.

Для входа в пункт тестирования участники должны подать три документа:

оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия на ВНО (участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы).

На тестирование абитуриенты должны взять с собой 2−3 ручки черного цвета и бутылку питьевой воды без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Также, во время прохождения ВНО запрещается иметь при себе средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, кроме того, печатные и рукописные материалы.

Когда будут результаты

Результаты ВНО по физике будут размещены на информационных страницах участников до 17 июля.

Ранее Українські Новини сообщали, в ВНО по математике приняли участие 152 тысячи человек, но зарегистрировались на 34 тысячи больше.

Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля на информационных страницах участников тестирования.