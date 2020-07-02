подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 июля 2020, четверг, 08:56 156
Общество 2020-07-02T09:15:02+03:00
Українські Новини
Сегодня состоится ВНО по физике. Когда будут результаты

Сегодня состоится ВНО по физике. Когда будут результаты

Ирина Николенко
Тестирование, Внешнее независимое тестирование, ВНО-2020, Правила ВНО-2020, Памятка абитуриентам
ВНО по физике. Фото: umannews.city
ВНО по физике. Фото: umannews.city

После того, как 30 июня состоялось ВНО по украинскому языку и литературе, сегодня состоится тестирование по физике. На тестирование по этому учебному предмету зарегистрировались 28 110 тысяч человек, об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования, передают Українські Новини.

"Для прохождения теста по физике зарегистрировались 28110 человек, для которых созданы 1926 аудиторий в 114 пунктах тестирования", – говорится в сообщении.

Чтобы избежать большого скопления возле входов в пункты тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если абитуриент прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.

Для входа в пункт тестирования участники должны подать три документа:

  • оригинал сертификата ВНО;
  • паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
  • приглашение-пропуск для участия на ВНО (участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы).

На тестирование абитуриенты должны взять с собой 2−3 ручки черного цвета и бутылку питьевой воды без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Также, во время прохождения ВНО запрещается иметь при себе средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, кроме того, печатные и рукописные материалы.

Когда будут результаты

Результаты ВНО по физике будут размещены на информационных страницах участников до 17 июля.

Ранее Українські Новини сообщали, в ВНО по математике приняли участие 152 тысячи человек, но зарегистрировались на 34 тысячи больше.

Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля на информационных страницах участников тестирования.

Больше новостей о: Тестирование Внешнее независимое тестирование ВНО-2020 Правила ВНО-2020 Памятка абитуриентам

На ВНО-2020 не смогли прибыть 90% участников тести...
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе о...
Под Кропивницким абитуриенты опоздали на ВНО, пото...
Сегодня в Украине пройдет ВНО-2020 по украинскому ...
Киев усилил карантин, а Черновцы смягчили. Какие и где действуют ограничения и ослабления
Повышение прожиточного минимума. Что изменится при назначении пенсий и соцвыплат
Новости
Инвесторы "Аркады" планируют самозаселиться в готовый дом в ЖК "Патриотика" 09:10
За сутки на Донбассе боевики понесли серьезные потери, лишившись почти десятка "бойцов". 09:04
Китай вводит жесткие ограничения на работу американских СМИ 08:58
Сегодня состоится ВНО по физике. Когда будут результаты 08:56
Киев усилил карантин, а Черновцы смягчили. Какие и где действуют ограничения и ослабления 08:31
больше новостей
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
больше новостей
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
В Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,4 15:40
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
больше новостей
Доллар подскочил в цене. Официальный курс от НБУ на четверг
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok