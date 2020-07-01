Сегодня Польша возобновила авиасообщение с Украиной, Wizz Air выполнил рейсы из Киева в 3 польских города

Совет министров Польши принял решение о возобновлении авиаперевозок пассажиров из ряда стран, в том числе из Украины, с 1 июля, авиакомпания Wizz Air (Венгрия) уже выполнила рейсы из Киева в Краков, Варшаву и Вроцлав. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальной газете Совета министров Польши, передают Українськi Новини.

Согласно ему, остается в силе запрет на авиаперевозки пассажиров из всех стран, кроме стран Европейского соглашения о свободной торговле (ЕАСТ - Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), а также с сегодняшнего дня из Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Республики Корея и Украины.

При этом остается запрет на обслуживание пассажиров из Швеции и Португалии.

1 июля Wizz Air выполнила из международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского рейсы в Краков, Варшаву и Вроцлав и запланировала на 2 июля рейс в Варшаву.

Как сообщали Українськi Новини, 16 июня Совет министров Польши принял решение о продлении до 30 июня запрета на авиаперевозку пассажиров из большинства стран из-за риска распространения коронавируса, к которым отнесена была также Украина.