Украинцам пока нельзя в Европу. Решение будут пересматривать каждые 2 недели

Совет Европейского Союзапродлил ограничения на поездки из ряда стран, в том числе из Украины, решение пересматривается каждые 2 недели.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передают Українськi Новини.

"30 июня совет принял рекомендацию о постепенном снятии временных ограничений на несущественные поездки в ЕС. Ограничения на поездки должны быть сняты для стран, перечисленных в рекомендации, этот список пересматривается и, в зависимости от обстоятельств, обновляется каждые 2 недели", - сказано в нем.

В перечень стран, граждане которых могут посещать ЕС в туристических целях, Украина не указана.

Рекомендуется отменить ограничения для Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая и Китая (при условии подтверждения взаимности).

Критерии определения ЕС третьих стран, для которых следует снять действующее ограничение на поездки, включают, в частности эпидемическую ситуацию и меры сдерживания, а также экономические и социальные характеристики.

В частности, для снятия ограничений число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. жителей должно быть близким к среднему показателю ЕС или ниже его.

Также должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями, должно проводиться тестирование в достаточном количестве, отслеживание контактов, локализация, лечение и отчетность.

Взаимность также должна приниматься во внимание регулярно и в каждом конкретном случае.

Как сообщали Українськi Новини, Совет министров Польши принял решение о возобновлении авиаперевозок пассажиров из ряда стран, в том числе из Украины, с 1 июля, авиакомпания Wizz Air (Венгрия) уже выполнила рейсы из Киева в Краков, Варшаву и Вроцлав.

Кроме того, Турция открывает границы и возобновит пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля.