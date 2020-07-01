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  • Комитет рекомендует Раде принять закон о медиа несмотря на его критику журналистами и СМИ
01 июля 2020, среда, 21:50 18
Политика 2020-07-01T22:00:01+03:00
Українські Новини
Комитет рекомендует Раде принять закон о медиа несмотря на его критику журналистами и СМИ

Комитет рекомендует Раде принять закон о медиа несмотря на его критику журналистами и СМИ

Ольга Фандорина
Закон, НСЖУ, Закон о медиа, Комитет по гуманитарной и информполитке
Закон о медиа. Рисунок: rkc.lviv.ua
Закон о медиа. Рисунок: rkc.lviv.ua

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике рекомендует парламенту принять законопроект «О медиа» в первом чтении, несмотря на возражения журналистов.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, который присутствовал на заседании.

«Слуги народа» в парламентском комитете дружно игнорируют обращения журналистских организаций, СМИ, информагентств, журналистов и блогеров. Законопроект «О медиа» поддержан как «доработанный» к первому чтению», - написал Томиленко.

По его данным, законопроект поддержали депутаты от «Слуги народа», в том числе Никита Потураев и Евгения Кравчук.

Воздержался депутат от «Слуги народа» Гео Лерос.

Против проголосовали Александр Абдуллин ( "Всеукраинское объединение Батьківщина"), Ирина Костанкевич (группа "За будущее"), и депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Павленко, Ринат Кузьмин и Александр Качный.

Как сообщали Українськi Новини, в середине мая Рада направила на повторное первое чтение законопроект № 2693 о медиа.

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