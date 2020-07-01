Комітет рекомендує Раді прийняти закон про медіа попри його критику журналістами та ЗМІ

Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту прийняти законопроєкт «Про медіа» у першому читанні, попри заперечення журналістів.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, який був присутній на засіданні.

«Слуги народу» в парламентському комітеті дружно ігнорують звернення журналістських організацій, ЗМІ, інформагентств, журналістів та блогерів. Законопроєкт «Про медіа» підтриманий як «доопрацьований» до першого читання», - написав Томіленко.

За його даними, законопроєкт підтримали депутати від «Слуги народу», в тому числі Микита Потураєв і Євгенія Кравчук.

Утримався депутат від «Слуги народу» Гео Лерос.

Проти проголосували Олександр Абдуллін ( "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина"), Ірина Костанкевич (група "За майбутнє"), і депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Павленко, Рінат Кузьмін і Олександр Качний.

Як повідомляли Українські Новини, у середині травня Рада направила на повторне перше читання законопроєкт № 2693 про медіа.