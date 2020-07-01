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01 липня 2020, середа, 21:50 3
Політика 2020-07-01T23:30:02+03:00
Українські Новини
Комітет рекомендує Раді прийняти закон про медіа попри його критику журналістами та ЗМІ

Комітет рекомендує Раді прийняти закон про медіа попри його критику журналістами та ЗМІ

Ольга Фандорина
Верховна Рада України, Журналіст, Закон про медіа
Закон про медіа. Малюнок: rkc.lviv.ua
Закон про медіа. Малюнок: rkc.lviv.ua

Комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту прийняти законопроєкт «Про медіа» у першому читанні, попри заперечення журналістів.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, який був присутній на засіданні.

«Слуги народу» в парламентському комітеті дружно ігнорують звернення журналістських організацій, ЗМІ, інформагентств, журналістів та блогерів. Законопроєкт «Про медіа» підтриманий як «доопрацьований» до першого читання», - написав Томіленко.

За його даними, законопроєкт підтримали депутати від «Слуги народу», в тому числі Микита Потураєв і Євгенія Кравчук.

Утримався депутат від «Слуги народу» Гео Лерос.

Проти проголосували Олександр Абдуллін ( "Всеукраїнське об'єднання Батьківщина"), Ірина Костанкевич (група "За майбутнє"), і депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Павленко, Рінат Кузьмін і Олександр Качний.

Як повідомляли Українські Новини, у середині травня Рада направила на повторне перше читання законопроєкт № 2693 про медіа.

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