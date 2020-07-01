Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса

Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии коронавируса, из-за которой умерли более полмиллиона человек. Документ требует временно остановить боевые действия во всех мировых конфликтах.

Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Резолюция Совбеза ООН требует немедленно прекратить огонь и призывает к гуманитарной паузе на 90 дней.

"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец принял долгожданную резолюцию", - отметил Николенко.

Глобальное прекращение огня. Документ: Facebok/Oleg Nikolenko

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ВОЗ отправит команду в Китай для выяснения обстоятельств происхождения коронавируса.