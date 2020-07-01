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01 июля 2020, среда, 21:55 27 Документ
Внешняя политика 2020-07-01T22:00:01+03:00
Українські Новини
Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса

Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса

Валерия Драгомирова
Совбез ООН, Прекращение огня, Прекращение войны, Пандемия коронавируса
ООН. Фото: cbsnews.com
ООН. Фото: cbsnews.com

Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии коронавируса, из-за которой умерли более полмиллиона человек. Документ требует временно остановить боевые действия во всех мировых конфликтах.

Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Резолюция Совбеза ООН требует немедленно прекратить огонь и призывает к гуманитарной паузе на 90 дней.

"Через 100 дней после призыва генсекретаря ООН к глобальному прекращению огня на время пандемии COVID-19 Совбез сегодня наконец принял долгожданную резолюцию", - отметил Николенко.

Глобальное прекращение огня. Документ: Facebok/Oleg NikolenkoГлобальное прекращение огня. Документ: Facebok/Oleg Nikolenko

Как сообщали Українські Новини, впервые в истории Генассамблею ООН провели в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. 

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавирусной болезни далека от завершения. По словам главы ВОЗ, несмотря на прогресс многих стран в борьбе с коронавирусом, во всем мире в целом распространение заболевания ускоряется.

ВОЗ отправит команду в Китай для выяснения обстоятельств происхождения коронавируса.

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