Впервые в истории Генассамблею ООН проведут в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса

Председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился с предложением к странам-участницам организовать запланированную на 22-29 сентября сессию Генассамблеи в онлайн-режиме. Такие меры могут быть введены на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает DW.

В ООН предложили, чтобы в зале Генассамблеи презентовали заранее записанные выступления без личного участия представителей государств в заседании.

"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведения масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной мере все еще будут действовать в сентябре 2020 года", - заявил Мухаммад-Банде.

По его словам, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.

Как сообщали Українські Новини, согласно исследованиям, благодаря ужесточенным мерам по коронавирусу, в Европе удалось спасти жизни более 3 млн человек.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.