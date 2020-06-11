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11 июня 2020, четверг, 13:28 11
Политика мира 2020-06-11T13:30:01+03:00
Українські Новини
Впервые в истории Генассамблею ООН проведут в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса

Впервые в истории Генассамблею ООН проведут в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Генеральная Ассамблея ООН, Заседание Генассамблеи ООН, Онлайн-режим
ООН. Фото: Facebook/Людмила Денисова
ООН. Фото: Facebook/Людмила Денисова

Председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился с предложением к странам-участницам организовать запланированную на 22-29 сентября сессию Генассамблеи в онлайн-режиме. Такие меры могут быть введены на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает DW.

В ООН предложили, чтобы в зале Генассамблеи презентовали заранее записанные выступления без личного участия представителей государств в заседании.

"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведения масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной мере все еще будут действовать в сентябре 2020 года", - заявил Мухаммад-Банде.

По его словам, страны должны прислать записи речей своих президентов, премьер-министров или других представителей, продолжительностью не более 15 минут, за пять дней до начала работы сессии.

Как сообщали Українські Новини, согласно исследованиям, благодаря ужесточенным мерам по коронавирусу, в Европе удалось спасти жизни более 3 млн человек. 

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

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