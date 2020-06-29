подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • В мире от коронавируса умерли более полмиллиона человек
29 июня 2020, понедельник, 14:27 160
Мир 2020-06-29T15:45:02+03:00
Українські Новини
В мире от коронавируса умерли более полмиллиона человек

В мире от коронавируса умерли более полмиллиона человек

Елизавета Кесельман
Статистика, Коронавирус, Коронавирус в мире, Статистика по коронавирусу
Коронавирус в мире. Фото: pixabay
Коронавирус в мире. Фото: pixabay

Прогнозы Всемирной организации здравоохранения сбылись: по данным на 29 июня, количество больных коронавирусом перевалило за 10 миллионов. Умерли от инфекции более полмиллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometer. 

Как отмечается, точное количество инфицированных составляет 10 086 969 человек. Умерших — 501 393 человека. Выздоровели более 5,4 млн человек.

Также наблюдается падение уровня смертности — по последним данным, он снизился на 1% и составляет 8%. Сейчас болеют 4,1 млн человек, из них 57,8 тыс. в тяжелом состоянии.

Лидером по распространению инфекции по-прежнему остается США — в стране 2,59 млн больных и свыше 128 тыс. умерших.

В Бразилии количество инфицированных составляет 1,3 млн, из них 57 тыс. умерли.

В России коронавирус выявили у более чем 627 тыс. человек, из них умерли 8,9 тыс.

Также растет количество заболевших в Индии — инфицировались 529 тыс. человек, из них скончались более 16 тыс.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ заявила, что вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней. 

Также ведомство сомневается, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса. 

Больше новостей о: Статистика Коронавирус Коронавирус в мире Статистика по коронавирусу

Мир преодолел психологическую отметку. На планете ...
Количество новых случаев коронавируса в Киевской о...
Чаще других отцами в Украине становятся мужчины от...
Коронавирусом в мире болеют 7,6 млн человек. Данны...
Количество новых случаев коронавируса в Киеве стремительно уменьшается второй день подряд
В Украине к смягчению карантина не готов Киев и еще 12 областей
Новости
Рейтинг доверия Зеленскому впервые стал отрицательным, — КМИС 15:47
На одесских пляжах вода не соответствует нормам. Где не следует купаться 15:33
Контролирующие органы ищут рынки, магазины и рестораны, нарушающие карантин. Проверили больше 27 тыс. заведений 15:05
В результате обвала на шахте в Луганской области погиб один горняк 15:05
В ЕС определили списки стран, которым разрешат и запретят въезд с 1 июля. Украины нет ни в одном из них, – Euronews 14:59 Список
больше новостей
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности 14:26
То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением Конституции, — экс-заместитель генпрокурора Голомша 10:05
Киево-Святошинский район лидирует в области по количеству случаев коронавируса 15:55
больше новостей
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе 18:27
То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением Конституции, — экс-заместитель генпрокурора Голомша 10:05
больше новостей
В мире от коронавируса умерли более полмиллиона человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok