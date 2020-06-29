В мире от коронавируса умерли более полмиллиона человек

Прогнозы Всемирной организации здравоохранения сбылись: по данным на 29 июня, количество больных коронавирусом перевалило за 10 миллионов. Умерли от инфекции более полмиллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Как отмечается, точное количество инфицированных составляет 10 086 969 человек. Умерших — 501 393 человека. Выздоровели более 5,4 млн человек.

Также наблюдается падение уровня смертности — по последним данным, он снизился на 1% и составляет 8%. Сейчас болеют 4,1 млн человек, из них 57,8 тыс. в тяжелом состоянии.

Лидером по распространению инфекции по-прежнему остается США — в стране 2,59 млн больных и свыше 128 тыс. умерших.

В Бразилии количество инфицированных составляет 1,3 млн, из них 57 тыс. умерли.

В России коронавирус выявили у более чем 627 тыс. человек, из них умерли 8,9 тыс.

Также растет количество заболевших в Индии — инфицировались 529 тыс. человек, из них скончались более 16 тыс.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ заявила, что вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней.

Также ведомство сомневается, что ученым удастся изобрести вакцину от коронавируса.