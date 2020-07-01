"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде

Пока суд во второй раз не смог выбрать меру пресечения Порошенко, бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда в Киеве попросил судью отпустить прокурора в туалет, объяснив это тем, что тот "обос*ался". Заявление политика попало на видео, его опубликовал журналист Андрей Павловский в Facebook.

На ролике видно, что во время заседания Порошенко, показывая рукой на одного из присутствующих, говорит: "Отпустите прокурора в туалет, потому что он обос*ался". Как указывает "Страна.ua", после этого экс-президент добавил: "Обос*ался, су*а".

В посте под видео Павловский написал, что Порошенко часто перебивал прокурора. Он также просил дать сотруднику надзорного ведомства воды, поскольку у того якобы повысилось давление.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Петру Порошенко, которому сообщили о подозрении в подстрекательстве главы Службы внешней разведки (СВР), что привело к незаконному назначению первым заместителем СВР Сергея Семочко.

Тем временем, генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила Печерский районный суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.