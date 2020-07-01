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01 июля 2020, среда, 20:44 1114
Политика 2020-07-01T20:45:04+03:00
Українські Новини
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде

"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде

Ольга Фандорина
Ругательства, Мат, Петр Порошенко, суд над Порошенко, Употребление мата

Пока суд во второй раз не смог выбрать меру пресечения Порошенко, бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании суда в Киеве попросил судью отпустить прокурора в туалет, объяснив это тем, что тот "обос*ался". Заявление политика попало на видео, его опубликовал журналист Андрей Павловский в Facebook.

На ролике видно, что во время заседания Порошенко, показывая рукой на одного из присутствующих, говорит: "Отпустите прокурора в туалет, потому что он обос*ался". Как указывает "Страна.ua", после этого экс-президент добавил: "Обос*ался, су*а".

В посте под видео Павловский написал, что Порошенко часто перебивал прокурора. Он также просил дать сотруднику надзорного ведомства воды, поскольку у того якобы повысилось давление.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Петру Порошенко, которому сообщили о подозрении в подстрекательстве главы Службы внешней разведки (СВР), что привело к незаконному назначению первым заместителем СВР Сергея Семочко.

Тем временем, генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила Печерский районный суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.

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