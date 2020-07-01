Холодные атмосферные фронты собьют температуру: синоптик дала прогноз на начало июля

Согласно прогнозам, первая неделя июля в Украине будет жаркой и сопровождаться дождями на западе. Однако в среду будет попрохладнее - над северной частью Европы собрались циклоны, которые принесут и в нашу страну свежий воздух.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, циклоны Thekla, Sylvia 1 и 2 принесут дожди, грозы, даже шквалы с градом.

В то же время, пострадавший от непогоды запад Украины немного передохнет – 1 июля там не ожидается сильных осадков. Дожди в основном будут на востоке страны. При этом жара не особо спадет – от 24 до 33 градусов.

По словам Диденко, сейчас над Украиной атмосферный фронт, который продолжит и завтра поливать грозовыми дождями, местами со шквалом и градом.

"В среду он начнет июль кратковременными дождями в восточных областях Украины, где-то в Крыму, пройдет через Днепр с районами и до Запорожья. Также отдельные дожди вероятны на западе и севере Украины, но ничего, к счастью, мощного. Поскольку этот фронт холодный, то в среду, в его тылу, распространится, хотя и временно, более свежий воздух. В Украине ожидается в течение дня 24-28 градусов. На юге и юго-востоке жара удержится, 28-33 градуса", – написала Диденко.

В Киеве 1 июля жара немного спадет, в столице максимально 25-27 градусов, существенных осадков завтра вряд ли стоит ожидать.

Синоптик отметила, что в ближайшее время погода в Украине будет жаркой.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Также по прогнозам синоптиков, июль обещает быть знойным. Но грозы и шквальные ливни тоже никуда не денутся.