Как получить пенсию и написать заявление на соцвыплаты во время карантина

В то время, как в Украине с 1 июля планируют поднять минимальный прожиточный минимум, соответственно и минимальную пенсию, ежемесячные социальные выплаты во время карантина можно получать как через банк, так и на почте. Также можно оформить назначение пенсии не выходя из дома онлайн, передают Українські Новини.

Пенсионеры по желанию могут продолжать получать пенсию через "Укрпочту". Ведь не у всех населенных пунктах размещены банкоматы, чтобы снимать средства с банковской картки.

Для того, чтобы получать пенсию в отделениях "Укрпочты", пенсионеру необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда Украины или орган социальной защиты населения по месту жительства с заявлением о назначении пенсии и соответствующими документами.

Если гражданин уже получает пенсию на банковскую карточку, но хочет получать ее в отделении почты, также должен обратиться с заявлением в территориальное управление Пенсионного фонда, в котором она была оформлена, и подать заявление о прекращении перечисления пенсии на банковский счет и получения пенсии по месту фактического проживания.

Онлайн заявление на получение пенсии

Заявление на получение пенсии можно подать онлайн. Застрахованное лицо в заявлении на назначение пенсии должно выбрать территориально ближе от него отделение Пенсионного Фонда, где планирует оформить пенсию. Также нужно отметить вид будущей пенсии, указать адрес места жительства и предоставить сведения о своем паспорте.

Также нужно указать свою электронную почту и номер телефона для того, чтобы потом отслеживать ход выполнения своей заявки.

После этого нужно прикрепить скан-копии документов, а также указать банковский счет и другие банковские реквизиты той пластиковой карты, на которую будет перечисляться будущая пенсия.

Если человек выходит на пенсию по возрасту, то набор документов – это паспорт, идентификационный код и трудовая книжка.

Если, например, пенсия назначается через инвалидность, то необходимо добавить соответственно документы, подтверждающие болезнь.

Способ электронной идентификации: квалифицированный электронной подписи, логин и пароль (можно воспользоваться только после предварительного посещения того или иного отделения пенсионного фонда с целью получения там регистрационного кода).

После этого заявление и соответствующий перечень документов необходимо подать через портал Пенсионного фонда Украины.

Ранее Українські Новини сообщали, в западной части Украины людям задерживают пенсии из-за наводнения в регионе.

Пенсионный фонд Украины продолжил финансировать пенсии и выделил еще 1,7 миллиарда гривен на ежемесячные соцвыплаты.