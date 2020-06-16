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16 июня 2020, вторник, 13:47 58
Финансы 2020-06-16T14:30:02+03:00
Українські Новини
Кредиторам запретили начислять штрафы за неуплату кредита на карантине

Кредиторам запретили начислять штрафы за неуплату кредита на карантине

Кира Молчанова
Кредит, Штрафы, Карантин, Пеня, Украинцы на каратине
Кредит на карантине. Фото: pixabay
Кредит на карантине. Фото: pixabay

После того, как парламент разрешил учреждениям культуры меньше платить за аренду во время карантина, Верховная Рада запретила в этот период начислять штрафы за неуплату кредита.

За принятие в целом законопроекта № 3297 проголосовали 344 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он должен защитить субъекты хозяйствования от начисления в период карантина и в 30-дневный период после завершения карантина штрафов и пени по кредитам (займам).

Законопроект предусматривает освобождение заемщиков от неустойки, штрафа, пени за просрочку выплаты кредита в период карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, а также в 30-дневный период после завершения карантина.

ъКак сообщали Українські Новини, в конце мая Президент Владимир Зеленский одобрил отмену штрафов за нарушение налогового законодательства до завершения карантина.

Верховная Рада намерена разрешить Кабинету Министров изменять единицы измерения газа с куб. м на энергетические единицы.

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