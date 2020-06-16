Кредиторам запретили начислять штрафы за неуплату кредита на карантине

После того, как парламент разрешил учреждениям культуры меньше платить за аренду во время карантина, Верховная Рада запретила в этот период начислять штрафы за неуплату кредита.

За принятие в целом законопроекта № 3297 проголосовали 344 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он должен защитить субъекты хозяйствования от начисления в период карантина и в 30-дневный период после завершения карантина штрафов и пени по кредитам (займам).

Законопроект предусматривает освобождение заемщиков от неустойки, штрафа, пени за просрочку выплаты кредита в период карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, а также в 30-дневный период после завершения карантина.

ъКак сообщали Українські Новини, в конце мая Президент Владимир Зеленский одобрил отмену штрафов за нарушение налогового законодательства до завершения карантина.

Верховная Рада намерена разрешить Кабинету Министров изменять единицы измерения газа с куб. м на энергетические единицы.