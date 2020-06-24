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  • В НБУ заявили, что банковский сектор успешно прошел первый этап коронакризиса
24 июня 2020, среда, 15:21 449
Экономика 2020-06-24T16:00:01+03:00
Українські Новини
В НБУ заявили, что банковский сектор успешно прошел первый этап коронакризиса

В НБУ заявили, что банковский сектор успешно прошел первый этап коронакризиса

Ольга Фандорина
НБУ, Кризис, Банки, Банковский сектор
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ

В Национальном банке констатируют, что банковский сектор успешно прошел первый этап коронакризиса и должен подготовиться к негативным среднесрочным последствиям.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

"Украинский банковский сектор вошел в вызванный пандемией кризис в хорошей форме и с достаточным запасом прочности. Благодаря очистке банковского сектора, внедрению международно признанных требований к капиталу и ликвидности, регулярному стресс-тестированию и внедрению других мер по повышению надежности сектора, кризис не привел к сбоям в работе банковской системы", - утверждают в НБУ.

Отмечается, что Нацбанк задействовал весь инструментарий, который используют регуляторы мира, чтобы банки могли гибко реагировать на кризис и поддерживать кредитование.

Банковские услуги предоставлялись непрерывно, вкладчики постоянно имели доступ к своим счетам, банки обеспечили безопасность работы сети, оттоки вкладов длились чуть больше недели, а затем возобновился рост депозитов.

Отмечается, что Национальный банк провел экспресс-стресс-тестирование, в котором оценено влияние на капитал 26 крупных банков макроэкономического сценария.

"Результаты стресс-тестирования оказались в целом лучше, чем в прошлом году, и показали, что большинство банков были готовы к текущему кризису. В то же время было обнаружено, что девять банков могут нарушить показатели достаточности капитала, из них два - государственные. Это те же учреждения, которые имели негативные результаты стресс-тестирования и в прошлом, однако не приняли достаточных мер для решения накопившихся проблем", - подчеркнул регулятор.

Также указывается, что если учитывать гарантированную поддержку правительством госбанков, в зоне риска при текущем кризисе находятся банки, на которые совокупно приходится лишь 5% активов банковского сектора.

"Замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев способствуют дальнейшему снижению процентных ставок. Впервые со времен независимости Украина входит в период однознаковых процентных ставок по вкладам. Это является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов", - отмечают в Нацбанке.

При отсутствии новых макроэкономических шоков и дальнейшего усиления защиты прав кредиторов ставки по кредитам для населения и бизнеса к концу года станут самыми низкими за всю историю банковского сектора.

Учитывая достаточность капитала и ликвидности, а также снижение процентных ставок, банки готовы поддержать бизнес и население и способствовать экономическому восстановлению.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк констатировал, что пиком экономического кризиса в Украине будет 2 квартал 2020 года.

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