После незначительного роста на прошлой неделе доллар в обменниках снова упал

С 19 по 26 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD после повышения на прошлой неделе.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 2,28 коп. до 29,6333 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,58 коп. до 30,1018 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки повысился на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD после двухнедельного падения.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 26 июня 26,5851 26,8204 29,6333 30,1018 3,3500 3,9100 По сравнению с 19 июня -0,0388 -0,0345 -0,0228 -0,0558 0,0200 0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.