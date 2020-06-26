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26 июня 2020, пятница, 11:20 207
Финансы 2020-06-26T12:15:02+03:00
Українські Новини
После незначительного роста на прошлой неделе доллар в обменниках снова упал

После незначительного роста на прошлой неделе доллар в обменниках снова упал

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара снижается
Курс доллара снижается

С 19 по 26 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 3,45 коп. до 26,8204 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,88 коп. до 26,5851 UAH/USD после повышения на прошлой неделе.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 2,28 коп. до 29,6333 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,58 коп. до 30,1018 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки повысился на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD после двухнедельного падения.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 26 июня

26,5851

26,8204

29,6333

30,1018

3,3500

3,9100

По сравнению с 19 июня

-0,0388

-0,0345

-0,0228

-0,0558

0,0200

0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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