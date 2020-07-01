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01 июля 2020, среда, 17:53 119
Кабмин 2020-07-01T18:00:01+03:00
Українські Новини
МИД Украины возмутился поездкой евродепутатов в аннексированный Крым

МИД Украины возмутился поездкой евродепутатов в аннексированный Крым

Ольга Фандорина
Аннексия Крыма, МИД Украины, Визит, Европарламент, Протест

МИД Украины выразил протест по поводу незаконного визита во временно оккупированный Крым депутатов Европарламента из Франции, а также отдельных представителей Германии, Венгрии и Болгарии, и призывает наказать организаторов незаконного голосования санкциями. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении МИД, пишет "Европейская правда".

"Этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе к временно оккупированной территории и не имеет официального статуса", - заявили в министерстве.

МИД также осудил участие депутатов в наблюдении за так называемым "голосованием" за поправки в Конституцию РФ, результаты которого на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя "юридически ничтожны, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", добавили в министерстве.

Также ранее Украина выразила протест против визита Путина в Крым в годовщину аннексии полуострова.

Как сообщали Українські Новини, в ЕС отказались когда-либо признать законность аннексии Крыма.

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