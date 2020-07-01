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01 липня 2020, середа, 17:53 11
Кабмін 2020-07-01T19:00:02+03:00
Українські Новини
МЗС України обурився поїздкою євродепутатів до анексованого Криму

МЗС України обурився поїздкою євродепутатів до анексованого Криму

Ольга Фандорина
Кабмін, анексія Криму, євродепутат

МЗС України висловив протест з приводу незаконного візиту до тимчасово окупованого Криму депутатів Європарламенту з Франції, а також окремих представників Німеччини, Угорщини та Болгарії, і закликає покарати організаторів незаконного голосування санкціями. Про це йдеться в оприлюдненій у середу заяві МЗС, пише "Європейська правда".

"Цей візит здійснюється з порушенням українського законодавства про доступ до тимчасово окупованій території і не має офіційного статусу", - заявили в міністерстві.

МЗС також засудив участь депутатів у спостереженні за так званим "голосуванням" за поправки до Конституції РФ, результати якого на території тимчасово окупованого Криму і Севастополя "юридично нікчемні, не будуть мати жодних правових наслідків і не будуть визнані ні Україною, ні міжнародним товариством", додали в міністерстві.

Також раніше Україна висловила протест проти візиту Путіна в Крим у річницю анексії півострова.

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