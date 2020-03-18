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  • Украина выразила протест против визита Путина в Крым в годовщину аннексии полуострова
18 марта 2020, среда, 19:56 69
Политика 2020-03-18T20:02:13+02:00
Українські Новини
Украина выразила протест против визита Путина в Крым в годовщину аннексии полуострова

Украина выразила протест против визита Путина в Крым в годовщину аннексии полуострова

Кира Молчанова
Аннексия Крыма, МИД Украины, Крым, Нота протеста, Путин
Крым. Скриншот видео twitter.com
Крым. Скриншот видео twitter.com

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому МИДу из-за визита Президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым.

Об этомговорится в заявлении украинского МИДа, передают Українськi Новини.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Президента Российской Федерации В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — в Автономную Республику Крым и город Севастополь, который начался 18 марта 2020. В связи с визитом Путина в АР Крым и г. Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", —сказано в ней.

Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников в Крым, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности, а также демонстративным и циничным пренебрежением нормами международного права.

"Крым и Севастополь есть и в дальнейшем будут оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие поездки российских чиновников на оккупированный полуостров, как и незаконное строительство так называемого "Крымского моста", не являются признаками изменения статуса этих украинских административных единиц, закрепленного в Конституции Украины и признанного международным сообществом", — сказано в заявлении.

В среду Путин прибыл в Крым, где 18-19 февраля проведет встречи с представителями общественности и местных "властей", а также вручит государственные награды строителям Крымского моста через Керченский пролив.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели, в том числе на границе с Крымом для предотвращения распространения коронавируса.

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