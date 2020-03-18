Украина выразила протест против визита Путина в Крым в годовщину аннексии полуострова

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста российскому МИДу из-за визита Президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым.

Об этомговорится в заявлении украинского МИДа, передают Українськi Новини.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Президента Российской Федерации В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — в Автономную Республику Крым и город Севастополь, который начался 18 марта 2020. В связи с визитом Путина в АР Крым и г. Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", —сказано в ней.

Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников в Крым, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности, а также демонстративным и циничным пренебрежением нормами международного права.

"Крым и Севастополь есть и в дальнейшем будут оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие поездки российских чиновников на оккупированный полуостров, как и незаконное строительство так называемого "Крымского моста", не являются признаками изменения статуса этих украинских административных единиц, закрепленного в Конституции Украины и признанного международным сообществом", — сказано в заявлении.

В среду Путин прибыл в Крым, где 18-19 февраля проведет встречи с представителями общественности и местных "властей", а также вручит государственные награды строителям Крымского моста через Керченский пролив.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели, в том числе на границе с Крымом для предотвращения распространения коронавируса.