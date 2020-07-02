Экстремальный зной в Украине усилится, а в Европе пойдет снег: погода будет контрастной

В то время, как синоптики прогнозируют испепеляющий зной до +39, мощные тропические ливни и засуху в июле, в четверг дожди ожидаются на западе и востоке страны, но в большинстве областей жара усилится. А вот на выходных в столице немного похолодает и ожидается комфортная погода

Об этом в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 2 июля значительная часть Украины окажется под влиянием антициклона Valentin, поэтому будет много солнца. В то же время локальные дожди с грозами пройдут на западе Украины, а также местами над Луганской, Донецкой, Запорожской областями и в Крыму.

"Западные дожди принесет фронт циклона Thekla, который хозяйничает на территории континентальной Европы и даже организует 2 июля в Норвегии, недалеко от Осло, мокрый снег. Украинцам мокрый снег явно не грозит, в четверг в течение дня в большинстве областей ожидается 27-33 градуса", – написала Диденко.

Синоптик отметила, что в Киеве еще больше усилится жара – в четверг максимально ожидается 30-32 градуса, осадки маловероятны.

"Между прочим, достаточно комфортным будет воздух в столице в субботу-воскресенье, в пределах 26-28 градусов", – добавила она.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Тем временем, синоптики дали подробный прогноз на первую неделю июля.