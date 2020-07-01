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01 июля 2020, среда, 17:19 101
Общество 2020-07-01T18:00:02+03:00
Українські Новини
Июнь в Киеве побил 5 температурных рекордов

Июнь в Киеве побил 5 температурных рекордов

Ольга Фандорина
Рекорд, Погода, Температурный рекорд, Погода на лето-2020
Жара
Жара

Пока в июле синоптики обещают испепеляющий зной до +39, мощные тропические ливни и засуху, в Киеве с 10 по 12 июня было побито пять температурных рекордов. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"В Киеве с 10 по 12 июня было побито аж 5 температурных рекордов", - сказано в сообщении.

По рейтингу самых теплых за 140 лет, прошедший июнь занял шестое место, а 8 дней в месяце были с максимальной температурой выше +30,0 градусов.

Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, холоднее всего в Киеве было 2 и 3 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,5 градусов, а самое жаркое - 11 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до 33,3 градусов выше нуля. Среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составляла +21,7 градус, что на 3,5 градуса выше климатической нормы.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Тем временем, синоптики дали подробный прогноз на первую неделю июля. 

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