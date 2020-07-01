Введением техосмотра для транспорта ниже "Евро-4" власти хотят возродить коррупционные схемы, — экс-замминистра инфраструктуры

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава заявляет, что единственной причиной введения технического осмотра транспорта, который не соответствует экологическому стандарту "Евро-4", стало желание властей возродить старые коррупционные схемы.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Иногда политики, продвигающие этот вопрос, цинично прикрываются требованиями европейских директив, умышленно опуская тот момент, что евродирективы требуют техосмотр только от автомобилей̆, въезжающих на территорию ЕС, и там нет никаких требований относительно обязательности техосмотра для национального законодательства Украины. Однозначно, если будет введен обязательный техосмотр, то это возродит старые коррупционные схемы, на которых нечистые на руку чиновники зарабатывали миллиарды долларов в год", - отметил Кава.

Также Кава сообщил, что эта инициатива не имеет никакой необходимости; напротив, на протяжении многих лет власти добивались отмены обязательного техосмотра.

"Отмена обязательного техосмотра в нашей стране давалась огромными усилиями и политической волей вопреки жесткому сопротивлению всей бюрократической машины МВД. Высшие чины МВД тогда выдумывали любые причины, чтобы заблокировать этот процесс... Более того, представители МВД всегда умалчивали, что сотрудники, проводившие техосмотр, не несли никакой персональной ответственности за техсостояние автомобиля после техосмотра и вся ответственность оставалась на водителе", - сообщил Кава.

Кроме того, инициатива неактуальна для европейских стран и введение техосмотра не является выполнением требований Евросоюза.

Кава отмечает, что введение обязательного техосмотра для транспорта ниже "Евро-4" является локальной инициативой, то есть касается только интересов украинских властей.

"От нас этого (проведения обязательного техосмотра) не требуют по соглашению об ассоциации. (В Украине) эту тему начали активно муссировать с 2015 года. Денежные потоки более одного миллиарда долларов в год не дают многим покоя", - подчеркнул Кава.

Как сообщали Українські Новини, 45 депутатов предлагают Верховной Раде в рамках законопроекта №3704 от 19 июня ввести проведение технического осмотра не отвечающих экологическому стандарту "Евро-4" автомобилей в течение 3 месяцев со дня их государственной регистрации и в дальнейшем 1 раз в 2 года.



Кроме того, украинцы могут зарегистрировать авто в передвижном сервисном центре МВД.