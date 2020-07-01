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  • Введенням техогляду для транспорту нижче "Євро-4" влада хоче відродити корупційні схеми , — ексзаступник міністра інфраструктури
01 липня 2020, середа, 15:52 19
Транспорт 2020-07-01T16:45:01+03:00
Українські Новини
Введенням техогляду для транспорту нижче "Євро-4" влада хоче відродити корупційні схеми , — ексзаступник мініс

Введенням техогляду для транспорту нижче "Євро-4" влада хоче відродити корупційні схеми , — ексзаступник міністра інфраструктури

Валерия Драгомирова
мвс, Корупція, Техогляд, Олександр Кава
Техогляд. Фото: freepik
Техогляд. Фото: freepik

Колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава вважає, що єдиною причиною введення технічного огляду для автомобілів, які не відповідають екологічному стандарту "Євро-4", стало бажання влади відродити старі корупційні схеми.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Іноді політики, які просувають це питання, цинічно прикриваються вимогами європейських директив, умисно опускаючи той момент, що євродирективи вимагають техогляд лише від автомобілів, що в'їжджають на територію ЄС, і там немає жодних вимог щодо обов'язковості техогляду для національного законодавства України. Однозначно, якщо буде введено обов'язковий техогляд, то це відродить старі корупційні схеми, на яких нечисті на руку чиновники заробляли мільярди доларів на рік", - зазначив Кава.

Також Кава повідомив, що ця ініціатива не має ніякої необхідності; навпаки, протягом багатьох років влада домагалися скасування обов'язкового техогляду.

"Скасування обов'язкового техогляду в нашій країні давалася величезними зусиллями і політичною волею всупереч жорсткому опору всієї бюрократичної машини МВС. Вищі чини МВС тоді вигадували будь-які причини, щоб заблокувати цей процес... Більш того, представники МВС завжди замовчували, що співробітники, які проводили техогляд, не несли ніякої персональної відповідальності за техстан автомобіля після техогляду і вся відповідальність залишалася на водіях", - повідомив Кава.

Крім того, ініціатива неактуальна для європейських країн і введення техогляду не є виконанням вимог Євросоюзу.

Кава зазначає, що введення обов'язкового техогляду для транспорту нижче "Євро-4" є локальною ініціативою, тобто стосується тільки інтересів української влади.

"Від нас цього (проведення обов'язкового техогляду) не вимагають щодо угоди про асоціацію. (В Україні) цю тему почали активно мусувати з 2015 року. Грошові потоки більш як один мільярд доларів на рік не дають спокою багатьом", - підкреслив Кава.

Як повідомляли Українські Новини, українці можуть зареєструвати авто в пересувному сервісному центрі МВС.

Верховна Рада  скасувала обов'язковий техогляд у липні 2011 року.

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