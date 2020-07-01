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01 июля 2020, среда, 15:20 511
Общество 2020-07-01T15:22:13+03:00
Українські Новини
Из аэропорта "Борисполь" вылетел первый самолет в Турцию после карантина

Из аэропорта "Борисполь" вылетел первый самолет в Турцию после карантина

Валерия Драгомирова
Турция, Карантин, Коронавирус, Аэропорт Борисполь
Борисполь. Фото: kbp.aero
Борисполь. Фото: kbp.aero

Из международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) 1 июля, после открытия авиасообщения, выполнен первый рейс в Турцию, 2 июля запланированы еще 5 рейсов.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта, передают Українськi Новини.

Согласно им, в 12:50 1 июля выполнен рейс "Киев - Анталия" авиакомпании Azur Air Ukraine.

2 июля планируются рейсы из Киева в Анкару авиакомпании Pegasus Airlines (Турция), в Анталию - авиакомпании SkyUp, в Анталию и Бодрум - авиакомпании Azur Air Ukraine, в Стамбул - авиакомпании Turkish Airlines (Турция).

При этом из международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского не запланированы вылеты в Турцию 1 и 2 июля.

Как сообщали Українськi Новини, украинцам для путешествия в Турцию с 1 июля необходимо оформить страховку на случай заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19).

С 1 июля Турция возобновила пассажирские перевозки из Украины.

Турция отнесена Украиной к "зеленой зоне", поэтому после возвращения соблюдать режим самоизоляции не надо.

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