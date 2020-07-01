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  • В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту
01 июля 2020, среда, 14:34 955
Европа 2020-07-01T15:15:01+03:00
Українські Новини
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту

В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту

Елизавета Кесельман
Чехия, Прага, Ужин, Коронавирус в Праге, Карловый мост, Прощание с карантином

Несотря на то, что в Чехии фиксируют новые антирекорды по коронавирусу, в Праге решили попрощаться с карантином и 30 июня устроили праздничный ужин для горожан. Так, на Карловом мосту накрыли 500-метровый стол, а угощения жители принесли с собой. Об этом сообщает ВВС Украина. 

Как рассказал организатор ужина Ондре Кобза, мероприятие должно стать символом того, что жители Праги больше не боятся выходить на улицы. Он отметил, что во многом оно стало возможным благодаря отсутствию туристов.

 

Гостей поощряли делиться с соседями, при этом социальной дистанции уже никто не придерживался.

 

В середине марта Чехия стала одной из первых европейских стран, где ввели жёсткие ограничения, связанные с коронавирусом. По состоянию на 30 июня в стране с более чем 10 миллионами человек населения зарегистрировано менее 12 тысяч случаев заражения, намного меньше, чем у большинства стран-соседей Чехии.

Как сообщали Українські Новини, ранее Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам из Украины. 

Кроме того, в Праге отправляли на карантин парламент после обнаружения коронавируса у заместителя мэра.

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