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24 июня 2020, среда, 17:10 169
Общество 2020-06-24T18:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве гостиницы полностью восстановили работу: какие условия для гостей и в местах размещения

В Киеве гостиницы полностью восстановили работу: какие условия для гостей и в местах размещения

Ирина Николенко
Киев, отели, Covid-19, карантин в Киеве, послабление карантина в Киеве
В Киеве заработали отели. Фото: pixabay
В Киеве заработали отели. Фото: pixabay

В то время, как в Киеве разрешили возобновить работу бассейнов и посещать их всем желающим, в столице возобновили работу гостиницы и другие заведения размещения. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

Во время восстановления работы в условиях карантина гостиничные заведения должны соблюдать ряд требований.

В частности, должны обеспечить возможность онлайн регистрации, чтобы избежать очередей на рецепции.

Принять меры во избежание скопления посетителей и очередей в холлах, вестибюлях, лифтовых холлах, лифтах (не более 1 человека на 5 кв. метров).

Кроме как во время пребывания в номере / комнате, посетители должны соблюдать масочный режим.

Нужно организовать питание по системе заказов – доставка до номеров или в ресторанах при условии соблюдения расстояния в 1,5 метра между столиками и размещения за ними не более 4-х человек.

Пляжное оборудование, если оно есть на территории заведения размещения, должно быть расположено с соблюдением принципа социального дистанцирования.

Ранее Українські Новини сообщали, киевская власть разрешила проводить культурно-художественные массовые мероприятия в столице с соблюдением карантинных ограничений.

Также возобновили работу заведения общественного питания в помещениях с соблюдением карантинных ограничений.

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