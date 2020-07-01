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01 июля 2020, среда, 13:42 1674
Общество 2020-07-01T14:30:33+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня нетрезвых водителей ожидает уголовная ответственность и штрафы до 51 тысячи гривен

С сегодняшнего дня нетрезвых водителей ожидает уголовная ответственность и штрафы до 51 тысячи гривен

Ирина Николенко
Водители, ПДД, уголовная ответственность, нарушение ПДД, Пьяные водители, штрафы за нарушение ПДД
Уголовная ответственность за нетрезвое вождение.Фото: pixabay
Уголовная ответственность за нетрезвое вождение.Фото: pixabay

В то время, как с сегодняшнего дня повысили социальные стандарты, также с 1 июля ужесточают ответственность для пьяных водителей. За нарушение правил дорожного движения нарушителей ожидает уголовная ответственность и штрафы до 51 тысячи гривен, передают Українські Новини.

С сегодняшнего дня вступает в силу закон № 2617-VIII, который Верховная Рада приняла в ноябре 2018 года. Согласно документу, ужесточается ответственность за вождение в нетрезвом виде и превращает такие правонарушения в уголовное преступление.

Уголовная ответственность для нетрезвых водителей

С 1 июля водители в нетрезвом виде будут нести уголовное наказание. Судимость будет квалифицироваться по новой статье Уголовного кодекса 286−1 УК — даже в том случае, если за правонарушение его задержат впервые.

Кроме того, информация о судимости будет сохранятся в электронной базе данных Национальной полиции, даже ее погашения.

Также, согласно закону, расширяется перечень обстоятельств, когда водителя могут признать виновным в нетрезвом вождении.

В каких случаях:

вождение в нетрезвом состоянии ("управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции");

допуск за руль другого нетрезвого лица ("передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов");

отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;

употребление алкоголя после остановки полицией или после ДТП, но до медицинского освидетельствования — чтобы исключить случаи, когда водители таким образом пытались избежать ответственности ("употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования — или до принятия решения об освобождении от такого освидетельствования").

Увеличение штрафов

Кроме уголовной ответственности, увеличивают штрафы за вождение в нетрезвом виде.

Если водитель впервые нарушил — штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн. (от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) плюс лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

При повторном правонарушении водителю начисляется штраф до 51 тыс. грн. с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

Ранее Українські Новини сообщали, в столице и Киевской области МВД запустило автоматическую систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Антирекорд по скоростному режиму – водители устроили гонки на дорогах, и двигались со скоростью 204 км/ч и 206 км/ч.

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