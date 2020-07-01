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01 июля 2020, среда, 12:10 111
Политика 2020-07-01T12:10:02+03:00
Українські Новини
Сегодня абитуриенты начнут получать компенсацию за ВНО

Сегодня абитуриенты начнут получать компенсацию за ВНО

Елизавета Кесельман
ВНО, возврат средств, пробное ВНО, Пробное ВНО-2020
ВНО. Фото: umannews.city
ВНО. Фото: umannews.city

Министерство финансов начинает возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українськi Новини. 

"С 1 июля 2020 Приватбанк начинает выплаты средств за пробное ВНО. Первый объем средств поступит от Министерства образования и науки уже сегодня, а потому в ближайшие дни деньги поступят на карточки участников", - говорится в сообщении министерства.

По информации министерства, из 219 тыс. участников 107 тыс. уже имеют свои счета в Приватбанке, а следовательно, сразу получат прямое зачисление средств, а остальные участники, не имеющие карточки Приватбанка, могут ее оформить бесплатно за 15 минут в любом отделении банка.

Также в Минфине подчеркнули, что несовершеннолетние участники пробного ВНО также смогут без проблем получить карты Приватбанка.

Как сообщали Українські Новини, 17 июня Кабинет Министров утвердил порядок возврата средств за пробное внешнее независимое оценивание.

Кроме того, на ВНО по украинскому языку зарегистрировались 370 тыс. человек.

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